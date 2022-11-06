Avcı'dan hakem kararları yorumu

Abdullah Avcı, Trabzonspor'un Konyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçı değerlendirdi.

, Fotoğraf; AA
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Avcı'dan hakem kararları yorumu
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06 Kasım 2022 23:16
Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Konyaspor karşılaşması sonrası maçın hakemleriyle ilgili konuştu.

Avcı basın toplantısında kendisine sorulan hakem kararları sorusuyla ilgili, "Yorumcular var. VAR'da kimler var, ne yapıyorlar bilmiyorum. Bakacaklardır. Benim bir şey söylemem, bir savunma şekli oluşturur. Hakem hocaları, yorumları daha sağlıklı yaparlar." ifadelerini kullandı.

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