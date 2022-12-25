Avcı'dan Fenerbahçe'ye karşı tam isabet

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Jorge Jesus'a karşı taktik savaşını kazandı. Marek Hamsik'i kenarda tutup, Abdülkadir-Bakasetas-Siopis orta sahasıyla rakip alanda sürekli baskı yapan ve sarı-lacivertlilere nefes aldırmayan Trabzonspor, Fenerbahçe'nin 3'lü defans hattını hızlı hücumlarla aştı.



Maç öncesinde en büyük hücum planı; savunma arkasına yapılacak koşular olan Avcı, Trezeguet, Visca ve Gomez'i buna uygun kullandı. Gomez de Bakasetas'ın müthiş asistinde, defansın arkasına sarkıp golü attı.



BÜYÜK MAÇLARIN HOCASI



Özellikle Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra eli iyice güçlenen Trabzonspor, üst üste önemli fırsatlar yakaladı ancak bunları değerlendiremeyince derbide farkı kaçırdı. Öte yandan Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında çıktığı 13. büyük maçta 5. galibiyetini alırken, sadece 2 kez kaybetti. 6 derbi beraberlikle bitti.





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