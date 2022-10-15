Avcı'dan Beşiktaş'a Monaco tarifesi

Avrupa Ligi'nde Monaco karşısında tarihi bir galibiyete imza atan Trabzonspor, gözünü pazar günkü Beşiktaş derbisine dikti.



Süper Lig'de son oynadığı Kasımpaşa maçında beklenenden uzak bir görüntü ortaya koyan bordo-mavili takım, Monaco karşısındaki oyun planını Beşiktaş deplasmanında da sahaya yansıtmayı amaçlıyor.



Sezon başından itibaren alışık olunan pas oyunun dışında Monaco karşısında, ön alanda baskı, hızlı hücum ve bol şut denemesi yapan ve bunun sonucunu da farklı bir galibiyetle alan Trabzonspor, aynı plan uygulayacak.



KADRODA DEĞİŞİM



Ancak Trabzonspor'da Kartal sınavı öncesi bazı bölgelerde mecburi değişiklikler de yapılacak.



Hüseyin Türkmen'in sakatlanması nedeniyle sağ bekte yeniden Stryger Larsen görev yapacak. Forvette ise kart cezalısı olduğu için oynamayan Maxi Gomez, Umut Bozok ile forma değiştirecek.



Ancak bu değişiklikler sonrası üçüncü yerli konusunda sıkıntı yaşayabilecek olan Avcı'nın, Abdülkadir Ömür veya Yusuf Yazıcı'yı ilk 11'de görevlendirme düşüncesinde olduğu öğrenildi.





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