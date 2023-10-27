29 Ekim

Avcı'dan Abdülkadir Ömür'e yakın markaj

Trabzonspor'da takımla çıktığı ilk antrenmanda Abdülkadir Ömür'ü kollarının altına aldığı görsel paylaşılan teknik direktör Abdullah Avcı, genç yıldızla yine uzun süre sohbet etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Avcı'dan Abdülkadir Ömür'e yakın markaj
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27 Ekim 2023 12:02
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, genç oyuncu Abdülkadir Ömür'ü eski performansına döndürme konusunda kararlı.

Takımla ikinci döneminde çıktığı ilk antrenmanda Abdülkadir Ömür'ü kollarının altına alarak bir görüntü veren tecrübeli teknik adam, çarşamba günü yapılan antrenmanda da yine yıldız oyuncu ile saha kenarında uzun süreli sohbet yaparak yürüyüş gerçekleştirdi.

Avcı-Ömür görüşmesindeki samimiyet dikkat çekerken, son Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan Ömür'ün hafta sonu oynanacak Fatih Karagümrük maçına da 11'de çıkması bekleniyor.

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