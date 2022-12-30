Avcı, Bartra'ya sinirlendi: "10 krampon var değiştirsene!"

Marc Bartra'nın iki kez kayıp 1 gol ve kırmızı karta neden olması Abdullah Avcı'yı çıldırttı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Avcı, Bartra'ya sinirlendi: '10 krampon var değiştirsene!'
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30 Aralık 2022 10:50
VavaCars Fatih Karagümrük karşısında Bartra'nın hem yenilen ilk golde hem de kırmızı kart görmeden önce ayağı kaymıştı...

Maç içinde birçok pozisyonda farklı oyuncular da aynı sorunu yaşadı.

Avcı, bunun izahının olmadığını söyleyip, tepki gösterdi:

"Maç öncesi ısınmaya çıkıyorsunuz. Eğer ayağınız kayıyorsa 8-10 tane kramponu var bir oyuncunun, ona göre tercih yapacak. Bu normal bir şey değil, bunu oyuncu takip edecek." 

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