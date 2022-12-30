VavaCars Fatih Karagümrük karşısında Bartra'nın hem yenilen ilk golde hem de kırmızı kart görmeden önce ayağı kaymıştı...



Maç içinde birçok pozisyonda farklı oyuncular da aynı sorunu yaşadı.



Avcı, bunun izahının olmadığını söyleyip, tepki gösterdi:



"Maç öncesi ısınmaya çıkıyorsunuz. Eğer ayağınız kayıyorsa 8-10 tane kramponu var bir oyuncunun, ona göre tercih yapacak. Bu normal bir şey değil, bunu oyuncu takip edecek."



