Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Zalgiris Vilnius'a konuk oldu.
Vilniaus LFF Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.
Karşılaşmada ev sahibi Zalgiris 47. dakikada Oyewusi'nin golüyle öne geçti.
Sarı kırmızılı takım 75. dakikada Abdülkerim ile eşitliği yakalarken 78. dakikada Halil Dervişoğlu takımını öne geçirdi.
90+1. dakikada Kazlauskas maça yeniden dengeyi getirdi. Zalgiris'te Kazlauskas attığı gol sonrası formasını çıkardığı için ikinci sarıdan kırmızı kart görerek rövanşta oynama şansını kaybetti.
Karşılaşmanın rövanşı 2 Ağustos tarihinde Galatasaray'ın sahası Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak.
GALATASARAY'IN 11'İ
Sarı kırmızılı takım Zalgiris karşısına geçtiğimiz yılın alışılmış 11'ine yakın bir 11'le çıktı.
Kalede Muslera'yla başlayan Galatasaray, savunmayı Boey, Nelsson, Abdülkerim ve yeni transfer Angelino'yla oluşturdu. Teknik direktör Okan Buruk orta sahada Berkan ve Sergio Oliveira'yı görevlendirirken Zaniolo, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu hücum hattını oluşturdu.
İleride ise tek forvet olarak Barış Alper Yılmaz gol aradı.
İKİ YENİ TRANSFER SAHADA
Galatasaray'ın yeni transferlerinden sadece Angelino Zalgiris karşısında sahada yer aldı.
Sarı kırmızılı takımın yeni transferlerinden Halil Dervişoğlu maça yedek kulübesinde başlarken sonradan oyuna dahil oldu. Wilfried Zaha ile Cedric Bakambu ise maç kadrosunda yer alamadı.
YUNUS DİREĞE TAKILDI
Karşılaşmaya Galatasaray oyun üstünlüğünü elinde bulundurarak başladı. Okan Buruk'un öğrencileri topu ayağında tutan taraf olurken Yunus'un şutu direkten döndü.
20. dakikada orta alanda topla buluşan Yunus Akgün çalımlarla ilerleyip ceza alanı içinde şutunu çekti. Top direkten döndü.
İLK YARIDA GOL ÇIKMADI
Galatasaray'ın rakibi Zalgiris 10 kişiyle kendi yarı sahasında sarı kırmızılı ekibi karşılayarak kalesini savundu. Galatasaray ise savunma arkasına özellikle Barış Alper'i kaçırarak pozisyon aramaya çalıştı. İki takım da direkten dönen pozisyonun ardından gole çok yaklaştı.
28. dakikada Barış Alper Kerem'in uzun pasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Barış'ın şutunda top direk dibinden dışarı çıktı.
31. dakikada ise Fofana'nın pasında Oyewusi ceza sahası içi sol çaprazda kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Uruguaylı kaleci, bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
Kalan dakikalarda gol olmayınca ilk yarı 0-0 sona erdi.
ZALGIRIS GOLÜ BULDU
Karşılaşmanın ikinci devresine hızlı başlayan Zalgiris, yakaladığı pozisyonda golü bularak maçta öne geçti.
47. dakikada Sol kanatta topla buluşup Nelsson'dan sıyrılan Oyewusi karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.
DEĞİŞİKLİKLER GALATASARAY'A YARADI, GOL GELDİ
Golü yedikten sonra rakip yarı sahaya oyunu iyice yıkan Galatasaray'da Barış Alper'in yerine Mertens, Berkan'ın yerine Midtsjö, Zaniolo'nun yerine Halil ve Yunus'un yerine Morutan görev yaptı. Galatasaray yaptığı değişikliklerin meyvesini kısa sürede alarak eşitliği yakaladı.
75. dakikada sol kanatta topla buluşan Sergio Oliveira'nın ortasında arka direkte kafayı vuran Abdülkerim topu ağlara gönderdi ve maça eşitlik geldi.
HALİL GALATASARAY'I ÖNE GEÇİRDİ
Galatasaray golü bulduktan sonra oyunu soğutmadan ikinci gol arayışına girdi. 77'de Oliveira'nın serbest vuruşu kalecide kalırken 1 dakika sonra gol geldi.
78. dakikada Mertens'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleciden seken topu Halil Dervişoğlu boş ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.
90'DA ŞOKE EDEN GOL
Galatasaray öne geçtikten sonra oyun kontrolünü bırakmadı ancak maçın uzatma dakikalarına girilirken kalesinde golü gördü.
90. dakikada Kazlauskas sağ çaprazdan savunma arkasına sızdı. Vuruşunda top ağlara gitti ve skor 1-1 oldu. Gol sonrası formasını çıkarak Kazlauskas ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Oliveira'nın şutunda, kaleci Gertmonas meşin yuvarlağı kornere çeldi.
21. dakikada yay gerisinde topla buluşan Yunus Akgün'ün çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yan direkten döndü.
28. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun uzun attığı topu Zalgiris savunması sektirince Barış Alper Yılmaz kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sarı-kırmızılı futbolcunun vuruşunda top yandan auta gitti.
31. dakikada Fofana'nın pasında Oyewusi ceza sahası içi sol çaprazda kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Uruguaylı kaleci, bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
45+1. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası yayı içinden vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Galatasaray'ın çok adamla gol aradığı pozisyonda Zalgiris savunmasının uzaklaştırdığı topu orta sahada Nelsson kaptırdı. Soldan ceza sahasına giren Oyewusi düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-0
67. dakikada Oliveira'nın ceza sahası yayı içinden vuruşunda, top üstten auta gitti.
75. dakikada sarı-kırmızılılar beraberliği yakaladı. Oliveira'nın soldan ortasında arka direkte yükselen Abdülkerim Bardakcı kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1
77. dakikada Oliveira'nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Gertmonas soluna uzanarak topun ağlara gitmesini önledi.
78. dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla sağ çaprazda ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Mertens'in vuruşunda, kaleci Gertmonas sağına uzanarak meşin yuvarlağı önledi. Altıpasta Halil Dervişoğlu, önünde bulduğu topu filelere gönderdi: 1-2
90+1. dakikada Zalgiris beraberliği yakaladı. Bupesu'nun soldan ortasında arka direkte uygun durumda bulunan Kazlauskas, tek vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2
90+2. dakikada Kazlauskas, golden sonra formasını çıkardığı için ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.
Stat: LFF
Hakemler: Luis Godinho, Rui Teixeira, Pedro Almeida (Portekiz)
Zalgiris: Gertmonas, Pavelic, Hnid, Vucur, Bopesu, Buff (Dk. 80 Kazlauskas), Kendysh, Gorobsov, Golubickas (Dk. 60 Verbickas), Fofana (Dk. 60 Karashima), Oyewusi (Dk. 64 Antal)
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino (Dk. 84 Dubois), Berkan Kutlu (Dk. 62 Midtsjö), Oliveira, Yunus Akgün (Dk. 73 Morutan), Zaniolo (Dk. 73 Halil Dervişoğlu), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Dk. 61 Mertens)
Goller: Dk. 47 Oyewusi, Dk. 90+1 Kazlauskas (Zalgiris), Dk. 75 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 78 Halil Dervişoğlu (Galatasaray)
Kırmızı kart: Dk. 90+2 Kazlauskas (Zalgiris)
Sarı kartlar: Dk. 12 Berkan Kutlu (Galatasaray), Dk. 29 Gorobsov, Dk. 76 Hnid (Zalgiris)
Vilniaus LFF Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.
Karşılaşmada ev sahibi Zalgiris 47. dakikada Oyewusi'nin golüyle öne geçti.
Sarı kırmızılı takım 75. dakikada Abdülkerim ile eşitliği yakalarken 78. dakikada Halil Dervişoğlu takımını öne geçirdi.
90+1. dakikada Kazlauskas maça yeniden dengeyi getirdi. Zalgiris'te Kazlauskas attığı gol sonrası formasını çıkardığı için ikinci sarıdan kırmızı kart görerek rövanşta oynama şansını kaybetti.
Karşılaşmanın rövanşı 2 Ağustos tarihinde Galatasaray'ın sahası Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak.
GALATASARAY'IN 11'İ
Sarı kırmızılı takım Zalgiris karşısına geçtiğimiz yılın alışılmış 11'ine yakın bir 11'le çıktı.
Kalede Muslera'yla başlayan Galatasaray, savunmayı Boey, Nelsson, Abdülkerim ve yeni transfer Angelino'yla oluşturdu. Teknik direktör Okan Buruk orta sahada Berkan ve Sergio Oliveira'yı görevlendirirken Zaniolo, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu hücum hattını oluşturdu.
İleride ise tek forvet olarak Barış Alper Yılmaz gol aradı.
İKİ YENİ TRANSFER SAHADA
Galatasaray'ın yeni transferlerinden sadece Angelino Zalgiris karşısında sahada yer aldı.
Sarı kırmızılı takımın yeni transferlerinden Halil Dervişoğlu maça yedek kulübesinde başlarken sonradan oyuna dahil oldu. Wilfried Zaha ile Cedric Bakambu ise maç kadrosunda yer alamadı.
YUNUS DİREĞE TAKILDI
Karşılaşmaya Galatasaray oyun üstünlüğünü elinde bulundurarak başladı. Okan Buruk'un öğrencileri topu ayağında tutan taraf olurken Yunus'un şutu direkten döndü.
20. dakikada orta alanda topla buluşan Yunus Akgün çalımlarla ilerleyip ceza alanı içinde şutunu çekti. Top direkten döndü.
İLK YARIDA GOL ÇIKMADI
Galatasaray'ın rakibi Zalgiris 10 kişiyle kendi yarı sahasında sarı kırmızılı ekibi karşılayarak kalesini savundu. Galatasaray ise savunma arkasına özellikle Barış Alper'i kaçırarak pozisyon aramaya çalıştı. İki takım da direkten dönen pozisyonun ardından gole çok yaklaştı.
28. dakikada Barış Alper Kerem'in uzun pasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Barış'ın şutunda top direk dibinden dışarı çıktı.
31. dakikada ise Fofana'nın pasında Oyewusi ceza sahası içi sol çaprazda kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Uruguaylı kaleci, bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
Kalan dakikalarda gol olmayınca ilk yarı 0-0 sona erdi.
ZALGIRIS GOLÜ BULDU
Karşılaşmanın ikinci devresine hızlı başlayan Zalgiris, yakaladığı pozisyonda golü bularak maçta öne geçti.
47. dakikada Sol kanatta topla buluşup Nelsson'dan sıyrılan Oyewusi karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.
DEĞİŞİKLİKLER GALATASARAY'A YARADI, GOL GELDİ
Golü yedikten sonra rakip yarı sahaya oyunu iyice yıkan Galatasaray'da Barış Alper'in yerine Mertens, Berkan'ın yerine Midtsjö, Zaniolo'nun yerine Halil ve Yunus'un yerine Morutan görev yaptı. Galatasaray yaptığı değişikliklerin meyvesini kısa sürede alarak eşitliği yakaladı.
75. dakikada sol kanatta topla buluşan Sergio Oliveira'nın ortasında arka direkte kafayı vuran Abdülkerim topu ağlara gönderdi ve maça eşitlik geldi.
HALİL GALATASARAY'I ÖNE GEÇİRDİ
Galatasaray golü bulduktan sonra oyunu soğutmadan ikinci gol arayışına girdi. 77'de Oliveira'nın serbest vuruşu kalecide kalırken 1 dakika sonra gol geldi.
78. dakikada Mertens'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleciden seken topu Halil Dervişoğlu boş ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.
90'DA ŞOKE EDEN GOL
Galatasaray öne geçtikten sonra oyun kontrolünü bırakmadı ancak maçın uzatma dakikalarına girilirken kalesinde golü gördü.
90. dakikada Kazlauskas sağ çaprazdan savunma arkasına sızdı. Vuruşunda top ağlara gitti ve skor 1-1 oldu. Gol sonrası formasını çıkarak Kazlauskas ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Oliveira'nın şutunda, kaleci Gertmonas meşin yuvarlağı kornere çeldi.
21. dakikada yay gerisinde topla buluşan Yunus Akgün'ün çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yan direkten döndü.
28. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun uzun attığı topu Zalgiris savunması sektirince Barış Alper Yılmaz kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sarı-kırmızılı futbolcunun vuruşunda top yandan auta gitti.
31. dakikada Fofana'nın pasında Oyewusi ceza sahası içi sol çaprazda kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Uruguaylı kaleci, bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
45+1. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası yayı içinden vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Galatasaray'ın çok adamla gol aradığı pozisyonda Zalgiris savunmasının uzaklaştırdığı topu orta sahada Nelsson kaptırdı. Soldan ceza sahasına giren Oyewusi düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-0
67. dakikada Oliveira'nın ceza sahası yayı içinden vuruşunda, top üstten auta gitti.
75. dakikada sarı-kırmızılılar beraberliği yakaladı. Oliveira'nın soldan ortasında arka direkte yükselen Abdülkerim Bardakcı kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1
77. dakikada Oliveira'nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Gertmonas soluna uzanarak topun ağlara gitmesini önledi.
78. dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla sağ çaprazda ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Mertens'in vuruşunda, kaleci Gertmonas sağına uzanarak meşin yuvarlağı önledi. Altıpasta Halil Dervişoğlu, önünde bulduğu topu filelere gönderdi: 1-2
90+1. dakikada Zalgiris beraberliği yakaladı. Bupesu'nun soldan ortasında arka direkte uygun durumda bulunan Kazlauskas, tek vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2
90+2. dakikada Kazlauskas, golden sonra formasını çıkardığı için ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.
Stat: LFF
Hakemler: Luis Godinho, Rui Teixeira, Pedro Almeida (Portekiz)
Zalgiris: Gertmonas, Pavelic, Hnid, Vucur, Bopesu, Buff (Dk. 80 Kazlauskas), Kendysh, Gorobsov, Golubickas (Dk. 60 Verbickas), Fofana (Dk. 60 Karashima), Oyewusi (Dk. 64 Antal)
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino (Dk. 84 Dubois), Berkan Kutlu (Dk. 62 Midtsjö), Oliveira, Yunus Akgün (Dk. 73 Morutan), Zaniolo (Dk. 73 Halil Dervişoğlu), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Dk. 61 Mertens)
Goller: Dk. 47 Oyewusi, Dk. 90+1 Kazlauskas (Zalgiris), Dk. 75 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 78 Halil Dervişoğlu (Galatasaray)
Kırmızı kart: Dk. 90+2 Kazlauskas (Zalgiris)
Sarı kartlar: Dk. 12 Berkan Kutlu (Galatasaray), Dk. 29 Gorobsov, Dk. 76 Hnid (Zalgiris)