Avanak Apti kaç yılında çekildi? İşte Avanak Apti filminin oyuncuları ve konusu

Avanak Apti bu akşam TV'de! Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Avanak Apti bu akşam televizyonda ekrana gelecek. Başrollerini Kemal Sunal ve Ayşen Gruda paylaştığı Avanak Apti, 1978 yılında çekildi. Filmin yönetmenliği Natuk Baytan'a senaryosu ise Suavi Sualp'e aittir. İşte Avanak Apti filmi konusu ve oyuncuları...

06 Nisan 2020 17:44
Avanak Apti kaç yılında çekildi? İşte Avanak Apti filminin oyuncuları ve konusu
Afiş asarak para kazanan Apti ses sanatçısı Nevin Şenses'e aşıktır ama parası olmadığı için Nevin'in onunla ilgilenmediğini düşünür. Fakat karışıklık sonucu Apti'yi Urfalı Apti sanırlar ve hürmet gösterirler. Apti gazinoda Nevin'e aşık olan gangster Barut Osman'ı bir güzel rezil eder. Osman komiserin tehditinden dolayı Apti'ye elini bile süremez.
AVANAK APTİ KONUSU

Avanak Apdi, ünlü bir şarkıcıya platonik olarak aşık olan genç bir adamın başına gelenleri konu ediyor. Apdi, geçimini duvar afişçiliği yaparak sağlayan genç bir adamdır. Oyuncuların, şarkıcıların afilerini duvara asan Apdi, gönlünü afişlerini yapıştırdığı ünlü bir şarkıcı olan Nevin Şensen'e kaptırır. Platonik aşkı ile tanışmanın yolunu arayan Apdi, sonunda hayallerine kavuşur. Nevin Şenses, temiz kalpli bir adam olan Apdi'nin saf duygularından etkilenir. Belalı bir kabadayının da Nevin Şenses'e aşık olması ise işlerin karışmasına neden olur. Apdi'nin sevdiği kadından hoşlandığını öğrenen kabadayı, Apdi'nin peşine düşmeye karar verir.

AVANAK APTİ OYUNCULARI

Apti (Kemal Sunal)
Nevin Şenses (Ayşen Gruda)
Barut Osman (Ünal Gürel)
Nuri (Necdet Yakın)
Simsar Cafer (Ali Şen)
Komiser (Atilla Ergün)
Urfalı Apti (Yadigar Ejder)
Menajer Erto (Macit Flordun)

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