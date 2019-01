AUZEF sınav giriş belgesi çıkarma, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav giriş yerinizi haberimizden öğrenebilir ve AUZEF giriş belgesi çıkartabilirsiniz. İşte sınav öncesi yapılan resmi açıklama, tüm bilgiler ve detayları haberimizde sizler için derledik.Belgelerinizi AKSİS kullanıcı adı ve şifrenizle sinav.istanbul.edu.tr adresinden alabilirsiniz.AUZEF İnternet Adresi: http://auzef.istanbul.edu.tr/ Kayıt işlemi "Online Kayıt", "Öğrenim Bedelini Ödeme" ve AUZEF tarafından yapılacak olan "Kesin Kayıt" adımlarından oluşmaktadır.Belgelerinizi AKSİS kullanıcı adı ve şifrenizle sinav.istanbul.edu.tr adresinden alabilirsiniz.AUZEF güz dönemi bitirme sınavları 19-20 Ocak 2019 tarihlerinde çeşitli sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.Sınavlarda her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Sınav süresi her oturum için ders sayısı X 30 dk. ya göre belirlenir. Sınav bina ve salonlarına girerken Öğrenci Kimlik Kartına gerek yoktur.AUZEF öğrencileri, sınavlarına "Sınav Merkezi Tercihi" döneminde tercih ettikleri sınav merkezinde girmek zorundadırlar. Sınavlar cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere 4 oturumda gerçekleştirilir. Hangi dersin hangi oturumda olacağı ölçme ve değerlendirme birimince ilgili bölümün dönem dersleri dikkate alınarak hazırlanır. Öğrenciler dersinin/derslerinin bulunduğu sınav oturumlarında sınav alınır.Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO), bir öğrencinin belirli bir yarıyıl içinde aldığı derslerin ağırlıklı ortalamasıdır. ANO hesabı, her öğrenci ve her yarıyıl için ayrı ayrı yapılır. ANO hesaplamasında bir öğrencinin belirli bir yarıyılda aldığı derslerin her birinden elde ettiği bağıl notlar(harf notlarının dörtlük sistemdeki karşılıkları) bu derslerin kredi saatleri ile çarpılır ve elde edilen sonuçlar toplanır. Toplam sonuç söz konusu derslerin kredi saatleri toplamına bölünerek ANO bulunur(Tablo 1). Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır. ANO hesaplaması, her yarıyıl için ayrı ayrı yapıldığı için ANO belirli bir yarıyıla özgü ortalama değeridir. Öğrencinin tamamladığı her bir yarıyılın ayrı ayrı ANO' ları vardır: 1. yarıyılın ANO'su, 5. yarıyılın ANO'su vb. Başarı notları G(Geçti) ile takdir edilen Güzel Sanatlar dersi, ANO hesaplamasına katılmaz. Bir öğrencinin belirli bir yarıyıl için ANO'sunun hesaplanabilmesi için:(1) O yarıyılda aldığı derslerin neler olduğunun,(2) Bu derslerin kredi saatlerinin,(3) Öğrencinin bu derslerde aldığı dört üzerinden bağıl notların bilinmesi gereklidir.Uzaktan Öğretim, alışılmış geleneksel eğitim tarzından farklı olarak, kampüse gelme zorunluluğunun olmadığı, derslerin bilgisayar vasıtasıyla tamamen sanal ortamda, canlı ve interaktif olarak işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar tekrar izleyebileceği eğitiminin adıdır.- Öğrenci Merkezlidir.- Fırsat eşitliği sunar.- Fiziksel engelli öğrencilere eğitim olanağı sağlar.- Coğrafi ve bölgesel engelleri ortadan kaldırır.- Geleneksel eğitimden yararlanamayan kişiler için idealdir.- Çalışan kişilerin öğrenimlerine devam edebilmesini sağlar.- Kişinin kendi öğrenme hızında öğrenim görmesine imkan sağlar.- Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkanı sağlar.- Yüzyüze eğitimde gereken ulaşım, barınma, konaklama, beslenme gibi ek harcamaları ortadan kaldırır.- Öğretim elemanlarıyla etkileşimli ve dinamik bir öğrenme süreci yaşatır.- Zaman ve mekandan bağımsız olması yönüyle öğrencilerin eğitim ortamına internet erişimi olan herhangi bir yerden 7/24 erişim olanağı sağlar.