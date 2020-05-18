AUZEF online deneme sınavı giriş

AUZEF vize sınavları ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada , vize sınavları öncesi online deneme sınavı ekranının açıldığına yer verildi.

18 Mayıs 2020 15:09
AUZEF online deneme sınavı giriş
İstanbul Üniversitesi AUZEF Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin bir son dakika açıklamasında bulundu. Şahin yaptığı açıklamada AUZEF deneme sınavlarının başladığını söyledi. Açıklama sonrası İstanbul Üniversitesi 'nden de bir açıklama geldi. 
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi resmi internet adresi üzerinden yayımlanan son dakika duyurusunda online deneme sınavları ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Çevrimiçi (Online) Deneme Sınavı Başlamıştır

18 Mayıs 2020 saat 11.00 ile 22 Mayıs 2020 saat 16.00 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Çevrimiçi (online) deneme sınavı başlamıştır. Sınava http://esinav.istanbul.edu.tr adresinden Aksis Kullanıcı Adı ve Şifrenizi girerek erişebilirsiniz.

Çevrim içi (online) deneme sınavı ile ilgili bildirimlerinizi çözüm masası (https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/login) üzerinden sınav itiraz kategorisini seçerek iletebilirsiniz."

AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF vize sınavları internet üzerinden yapılacak. Sınavlar 1 Haziran 'da başlayacak. Sınavlarla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), Yüksek Öğretim Kurulu'nun yeni tip korona virüs hastalığı (COVID-19) pandemisi nedeniyle aldığı kararlar doğrultusunda, 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara Sınavını, internet üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapacaktır. 

 Üniversite yönetimimiz, bu kararı siz değerli öğrencilerimizin hayatlarını riske atmamak ve sınavlarınızı evlerinizde kalarak yapmanız suretiyle, toplum sağlığına katkıda bulunabilmek adına almıştır. 

 Bahar Yarıyılı Ara Sınavları için sistemimiz, 1 Haziran 2020 – 14 Haziran 2020 tarihleri arasında erişiminize açık olacaktır. 

 Çevrimiçi (online) olarak yapılacak Bahar Yarıyılı Ara Sınavında sizlere her dersten 20 adet soru yönlendirilecek ve 30 dakika süre verilecektir. Bu süre içerisinde ilgili derse ait sınavınızı tamamlamanız gerekecektir. Sınavın başarı notuna katkısı %25 olarak hesaplanacaktır. 

 Detaylı açıklamalar ve sınav otomasyonu ile ilgili kullanım kılavuzu AUZEF Web sitesinden sizlerle paylaşılacaktır. "

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