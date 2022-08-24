Austria Wien, F.Bahçe hazırlıklarını tamamladı

Avusturya ekibi Austria Wien, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 25 Ağustos Perşembe günü Fenerbahçe'ye konuk olacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadı'nda teknik direktör Manfred Schmid yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla başlayan idmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.
İlk maçta 2-0 galip gelen Fenerbahçe'nin Austria Wien'i ağırlayacağı rövanş karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadı'nda teknik direktör Manfred Schmid yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla başlayan idmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.
İlk maçta 2-0 galip gelen Fenerbahçe'nin Austria Wien'i ağırlayacağı rövanş karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ