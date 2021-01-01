Austin Rivers'ın talipleri olması bekleniyor!

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, New York Knicks guardı Austin Rivers'ın, 25 Mart'a kadar olan son takas tarihine kadar piyasada birkaç takımın ilgisini çekmesi bekleniyor.



Knicks, Rivers ile geçtiğimiz ölü sezonda üç yıllığı 10 milyon dolarlık bir kontrat imzalamıştı ve 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon maç başına 23.0 dakika sahada kalarak 8.1 sayı, 2.5 ribaund ve 2.2 asist ortalamaları yakalıyor.



Knicks, Rivers ile aynı pozisyonda oynayan Derrick Rose'u, geçtiğimiz Pazar günü kadrosuna katmıştı.



