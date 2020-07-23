Austin Rivers, NBA bubble'ından ayrıldı

Houston Rockets guardı Austin Rivers'ın acil bir ailevi durum nedeniyle, NBA bubble'ından ayrıldığı açıklandı.



The Athletic'ten Shams Charania'ya göre, Rivers bu hafta sonu bir gün geri dönmek istiyor.



Orlando bubble'ına geri dönen oyuncuların, dört ila 10 gün karantinaya alınmaları gerekiyor. Bir oyuncu, mazeretsiz bir devamsızlıktan dönmeden en az yedi gün boyunca negatif KOVID-19 test sonuçları alırsa, izolasyon süreci dört gün kadar kısa tutulabiliyor. Bubble'dan yetkisiz bir şekilde ayrılma (ihlal) bir oyuncuyu iki haftaya kadar geri dönemez hale getirebiliyor.



Rivers, Washington Wizards'tan sezon ortasında alındıktan sonra, Rockets ile ilk tam sezonunda 8.5 sayı, 2.4 ribaund ve 1.6 asist ortalamaları yakalamıştı.



