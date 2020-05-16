Ausgburg Wolfsburg canlı izle (Şifresiz canlı yayın)

Dünyayı saran koronavirüs salgını, futbolda da liglerin ertelenmesine neden oldu. Avrupa'nın önde gelen futbol ligi olan Bundesliga, koronavirüs nedeniyle ertelenen lige seyircisiz olarak yeniden başlıyor. Sporx iddaa ekibi, 16 Mayıs Cumartesi günü oynanacak Almanya Ligi maçlarının tahminlerini sizler için açıkladı.





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Avrupa'ya katılım mücadelesi veren Wolfsburg ile Augsburg kozlarını paylaşacak. Geçen sezon iki takımda arasında oynanan karşılaşmayı Wolfsburg'un 8-1 kazandığını ve bu sezon Augsburg'un sahasında oynanan maçta ise gol sesi çıkmadığını hatırlatmakta fayda var.

Augsburg teknik direktörü Heiko Herrlich, Bundesliga'da maçların başlamasına bir gün kala oldukça ilginç bir olaya imza attı. Diş fırçası ve krem almak için karantina otelinden ayrıldığını basın toplantısında söyleyen Herllich, Wolfsburg maçında için ceza aldı.

Wolfsburg'ta maç öncesinde en kritik eksik; takımın en golcü futbolcusu Wout Weghorst (cezalı). Weghorst'un yerine Admir Mehmedi ve Daniel Ginczek'in oynaması bekleniyor.

Karşılıklı Gol Var, Augsburg 0.5+ Gol, Daha çok Gol Olacak Yarı 2. Yarı tercihlerini kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz.

Luthe; Jedvaj, Gouweleeuw, Uduokhai, Max; Gruezo, Baier; Richter, Lowen, Vargas; Niederlechner

Casteels; Mbabu, Knoche, Brooks, Roussillon; Steffen, Arnold, Schlager, Brekalo; Mehmedi, Ginczek

Ligin üst sıralarına tutunamaya çalışan Hoffenheim ile küme düşme potasından uzak durmaya çalışan Hertha Berlin karşı karşıya gelecek. Hertha'da Jurgen Klinsmann'in görevinden ayrılmasının ardından takımın başına Bruno Labbadia getirildi. Hertha'da kadro dışı kalan Salomon Kalou ve Vladimir Darida bu maçta forma giyemeyecek; sakatlık sürecini atlatan Piatek ise Hoffenheim'a karşı sahada olacak.

Hoffenheim'da takımın en golcü isimlerinden biri olan Andrej Kramaric sakatlığı sebebiyle Hertha Berlin'e karşı yok. Ayrıca Sargis Adamyan ve Munas Dabbur da bu karşılaşmada olmayacak.

Kadro kalitesi olarak Hoffenheim, Hertha'ya oranla çok daha iyi durumda ancak pandemi döneminde futbolun nasıl oynanacağını tam olarak kestirmemiz mümkün değil; dolayısıyla bu süreçte en azından alternatif bahisler üzerine düşünmemiz gerekiyor.

Karşılıklı Gol Var, 9.5 korner üst tercihlerini değerlendirebilirsiniz

Baumann; Zuber, Hubner, Akpoguma, Kaderabek; Grillitsch, Geiger, Rudy; Baumgartner, Bebou, Skov

Jarstein; Klunter, Stark, Boyata, Platthardt; Skjelbred; Dilrosun, Grujic, Mittelstadt; Piatek, Cunha

Almanya Ligi'nde Leipzig ile Freiburg karşı karşıya gelecek. Lider Bayern Münih'in 5 puan gerisinde olan Leipzig, şampiyonluk şansını zora soktuğunu biliyor. Ancak seyircisiz oynanacak bu dönemde, Bayern Münih'in hata yapıp yapmayacağını merak ediyorlar. Freiburg ise Avrupa kupalarına katılabilmek için kalan süreçte elinden geleni yapacak. Leipzig'te takımın önemli hücum silahlarından Emil Forsberg sakat, stoper Dayot Upamecano ise cezalı olduğu için maçta görev yapamayacak. Sezonun ilk yarısında Freiburg rakibini 2-1 yendi ama bu kez kazananın Leipzig olacağını düşünüyorum.

Gulacsi; Klostermann, Konate, Halstenberg; Mukiele, Laimer, Sabitzer, Angelino; Schick, Nkunku; Werner

Schwolow; Koch, Gulde, Heintz; Gunter, Hofler, Haberer, Schmid; Waldschmidt, Sallai, Holer

Almanya Bundesliga'da haftanın maçı bir derbi; Ruhr derbisi.. Dortmund, seyircisiz olarak oynanacak maçta ezeli rakibi Schalke'yi konuk edecek ve bu maç bir anlamda Dortmund'un şampiyonluk mücadelesi açısından da belirleyici olacak. Kritik maçtan önce açıklamalar yapan Dortmund teknik direktörü Favre, Axel Witsel ve Emre Can'ın bu karşılaşmada forma giyemeyeceğini; Reus, Julian Brandt ve Thomas Delaney'in ise durumunun belirsiz olduğunu açıkladı. Schalke'de ise Omar Mascarell ve Ozan Kabak Dortmund'a karşı kesin olarak yok; Benjamin Stambouli'nin durumu ise belirsizliğini koruyor.

İddaa risk yönetimin bu maç için belirlediği 1.40'lık Dortmund galibiyeti için ideal gözükse de alternatif olarak Dortmund kazanır ve 1.5+ gol, 8.5 korner üst, Schalke 0.5+ Gol bahislerini de deneyebilirsiniz.

Burki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Brandt, Delaney, Guerreiro; Sancho, Haaland, Hazard

Schubert; Kenny, Todibo, Nastasic, Oczipka; McKennie, Schopf, Serdar; Raman, Burgstaller, Harit

Almanya Ligi'nde Fortuna Düsseldorf ile Paderborn karşı karşıya gelecek. Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf 22 puanla 16. sırada kalıyor ve tek hedefleri ligde kalmak. Açık bunu başarabilirler ama ne şekilde maçlara konsantre olacaklarını göreceğiz. 16 puanlda ligin son sırada yer alan ve 1 maçı da eksik olan Paderborn'un işi daha zor. Ancak bu maçta alınabilecek bir galibiyet, takıma büyük inanç getirebilir. Fortuna Düsseldorf'ta kaleci Dawid Kownacki ve henüz gol atamayan forvet Zack Steffen sakatlıkları nedeniyle oynamayacak. Paderborn'da da stoper Luca Kilian sakat, hücumun önemli isimlerinden Streli Mamba'nın durumu ise belirsiz. Bu kritik maç için önerim 3,5 Alt seçeneğinden yana olacak.

Kastenmeier; Suttner, Gieselmann, Hoffman, Kaan Ayhan, Zimmermann; Berisha, Stoger, Bodzek, Thommy; Kenan Karaman

Zingerle; Jans, Strohdiek, Schonlau, Collins; Vasiliadis, Gjasula, Sabiri; Proger, Srbeny, Antwi-Adjei

Almanya Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile Borussia Mönchengladbach karşı karşıya gelecek. Kötü bir sezon geçiren Eintracht Frankfurt ligi orta sıralarda bitirmek ve küme düşme hattına yaklaşmamak istiyor. Mönchengladbach ise lider Bayern Münih'in 6 puan gerisinde yer alıyor. Mönchengladbach, bu saatten sonra Bayern Münih'i ne kadar zorlayacak göreceğiz ama en azından Şampiyonlar Ligi bileti kaptırmak istemeyeceklerdir. Mönchengladbach'ta takımın önemli defansif orta saha oyuncusu Denis Zakaria sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Ancak konuk ekibin yine de daha üstün olduğunu ve kazanacağını düşünüyorum.

Trapp; Toure, Abraham, Hinteregger, N'Dicka; Hasebe; Kamada, Rode, Sow, Kostic; Paciencia

Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus; Embolo, Stindl, Thuram; Plea