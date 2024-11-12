Ausar Thompson'a NBA'den oynama izni çıktı!

Detroit Pistons forveti Ausar Thompson'ın, NBA'in kondisyon paneli tarafından oynaması için onay aldığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Ausar Thompson'a NBA'den oynama izni çıktı!
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12 Kasım 2024 12:14
Detroit Pistons forveti Ausar Thompson'ın, NBA'in kondisyon paneli tarafından oynaması için onay aldığı bildirildi.

ESPN'den Shams Charania, Thompson'ın NBA'in oynama kondisyon paneli tarafından oynamaya izin aldığını duyurdu.

2023 NBA Draftı'nda 5 numaradan seçilmiş olan ve kan pıhtısı sorunu nedeniyle Mart ayından beri forma giyemeyen Thompson, yakın gelecekte sezon başlangıcını yapmak için hazırlanmaya başlayacak.

Thompson, geçtiğimiz sezon Pistons'ta çaylak olarak oynadığı 63 maçta 8,8 sayı, 6,4 ribaund ve 1,9 asist ortalamaları yakalamıştı.

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