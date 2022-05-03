Aurilen Chedjou'dan yeni kariyer hedefi

Galatasaray ve Başakşehir'in eski futbolcusu Aurelien Chedjou, futbol kariyerini noktaladığını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Aurilen Chedjou'dan yeni kariyer hedefi
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03 Mayıs 2022 17:31
Ülkemizde Galatasaray, Başakşehir, Bursaspor ve Adana Demirspor takımlarında forma giyen Kamerunlu defans oyuncusu Aurelien Chedjou, futbol kariyerini noktaladığını duyurdu.

Ocak 2021'den bu yana herhangi bir kulüp ile sözleşme imzalamayan Kamerunlu oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lille, Galatasaray, Başakşehir, Bursaspor, Amiens, Adana Demirspor, Auxerre, Rouen ve Les Lions Indomptables... Çalıştığım tüm yerlerdeki antrenörlere, takım arkadaşlarıma ve taraftarlara, kariyerime yaptıkları katkıdan ötürü teşekkür ederim. Benden bu kadar, sağlıcakla kalın." ifadelerini kullandı.

Chedjou, açıklamasının devamında, "Sıradaki istasyon? Chedjou Spor Danışmanlığı." diyerek kariyerine hangi yönde devam edeceğinin sinyallerini verdi.

Aurelien Chedjou, 2013 yılında 6.3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Lille'den Galatasaray'a transfer olmuştu.

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