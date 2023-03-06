Aurelio De Laurentiis: 'FIFA milyonlar çaldı!'

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, İtalyan basınına bir röportaj verdi.



Laurentiis, FIFA'yı milyonlar çalmakla suçlarken, takımının Lazio karşısında aldığı yenilgi ve Serie B'deki takımı Bari için de konuştu.



Laurentiis, "FIFA'nın belgeselini gördünüz mü, milyonlar çaldılar. İsviçre'deler, Avrupa yargı yetkisinin dışındalar ve kimse onları kontrol edemiyor." ifadelerini kullandı.



Laurentiis'in, Serie B'de yer alan takımı Bari ligde ikinci sırada yer alıyor. Bari, Serie A'ya çıkması durumunda Laurentiis, Serie A'da iki kulübe sahip olunmasına izin verilmediği için Napoli veya Bari'den birini satmak zorunda kalacak. Laurentiis, böyle bir senaryo gerçekleşmesi durumunda satacağı kulübün Bari olacağını söyledi. İtalyan başkan, "Bari, Serie A'ya çıkması durumunda, kulübü nasıl düzgün yöneteceğini bilen birine satacağız" diye konuştu.



Napoli'nin ligde Lazio karşısında yenilgiyi de değerlendiren Laurentiis, "Maurizio Sarri, akıllı davrandı. Bildiği gibi oynamak yerine savunmacı bir yaklaşımı vardı. Ancak yenilgi bizim için faydalı olabilir. Aksi takdirde takımın rahatlama riskiyle karşı karşıya kalabiliriz" ifadelerini kullandı.





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