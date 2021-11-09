Aurelien Tchouameni: 'Real Madrid kapağıyla uyandım'

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'da forma giyen Aurelien Tchouameni, hakkındaki transfer iddialarının ardından konuştu.



"BU ÇOK GURUR VERİCİ"



Kendisini İspanyol spor gazetesi Marca'da gördüğünü babasından öğrendiğini söyleyen 21 yaşındaki futbolcu, "Paris'teydim ve uyandığımda birçok insanın beni aradığını gördüm. Babam bana Marca'nın kapağında olduğumu söyledi. Daha sonra sosyal medya hesabıma girdim ve gördüm. Bu çok gurur verici ancak bu konu hakkında fazla düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.



"İYİ BİR ŞEY OLDUĞUNDAN EMİN DEĞİLİM"



Gazetede yer almasının iyi bir şey olup olmadığını bilmediğini söyleyen Fransız orta saha oyuncusu, "Bu çok gurur verici bir şey ama iyi bir şey mi, emin değilim. Marca'nın kapağında yer almak, benim daha iyi oynamamı sağlamayacak ya da beni geliştirmeyecek. Ama medyanın futbol dünyasının bir gerçeği olduğunu kabul ediyorum" şeklinde konuştu.



"SÖYLEDİKLERİ KADAR İYİ"



Daha önce Benzema ile Fransa Milli Takımı'nda aynı antrenmanda bulunduğunu söyleyenTchouameni, "Takımın kaldığı otelde en iyileri görürsünüz, dünya şampiyonları. Bunu görmek size inanılmaz zevk verir. Antrenmanda da Benzema'nın, söyledikleri kadar iyi olup olmadığını görmek ve ne kadar çalıştığına bakmak istedim. Evet, o, söylendiği kadar iyi" diye konuştu.



REAL MADRID, DEVLERLE YARIŞIYOR



Öte yandan Real Madrid'in genç Fransız futbolcu için Avrupa'nın devleriyle transferde karşı karşıya geldiği ve Monaco'nun da bu transferde 60 milyon euro bonservis geliri beklediği belirtildi.





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