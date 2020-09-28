Aulas'tan Depay, Aouar ve Umtiti transferleriyle ilgili açıklama

Olympique Lyon'un Başkanı Jean-Michel Aulas kulübün transfer gündemiyle ilgili açıklama yaptı.



Deneyimli başkan, kulübe gelen tekliflerden değerlendirdikleri, reddettikleri ve alma ihtimali olduğu konuşulan isimleri üzerindeki gelişmeleri anlattı. Katıldığı canlı yayında konuşan Aular, Barcelona'da yedeğe düşen eski oyuncuları Umtiti'nin transferini gerçekleştirmeyeceklerini söyledi.



Aulas, Reine-Adelaide'yi isteyen kulüpler arasında Rennes ve Hertha Berlin'in olduğunu söylerken Alman ekibinin bir adım önde olduğunu söyledi. Memphis Depay'ın Barcelona tarafından istendiğine yönelik iddialarla ilgili ise Aulas, "Teklif almadık" yanıtını verdi.



Aulas son olarak takımın gelecek vaad eden genç oyuncusu Houssem Aouar konusunda Arsenal'in kendilerine yaptığı teklifin çok yetersiz olduğunu belirterek tteklifin 40-50 milyon euro bandında olması gerektiğini söyledi.



