Augusto Gama: "Beşiktaş'ı geri yaslanmaya mecbur ettik"

Beşiktaş'ın elendiği UEFA Avrupa Ligi 3. Turu'ndaki rakibi Rio Ave'nin yardımcı antrenörü Augusto Gama maçın ardından konuştu.

Augusto Gama: 'Beşiktaş'ı geri yaslanmaya mecbur ettik'
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25 Eylül 2020 02:27
Rio Ave'nin Yardımcı Antrenörü Augusto Gama, Beşiktaş karşılaşmasının ardından konuştu.

Gama hak ettikleri şekilde turu geçtiklerini söylerken Beşiktaş'ın gücünü bildiklerini ve turu geçen taraf oldukları için mutlu olduklarını söyledi.

Gama'nın açıklamaları şu şekilde:

"İlk yarıda 3 net pozisyonda kalemizi kapattık. Daha sonra pozisyonlar yakaladığımız zamanlar oldu. Beşiktaş'ı geri yaslanmaya mecbur ettik ve değişikliklerin de etkili olduğunu düşünüyorum. Kaliteli kadromuzun sebebi sahada herşeyini veren oyuncularımızın olması. Kaliteli kadromuzdan memnunuz"



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