Augsburg'un Berisha planı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg, sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı Mergim Berisha'nın sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun kullandı.
Augsburg, 4.5 milyon Euro'luk bonservis bedelini ödeyip, başarılı forveti 20 milyon Euro'ya Bayern Münih ya da Wolfsburg'a satmayı planlıyor.
Berisha, bu sezon Alman ekibiyle çıktığı 24 karşılaşmada 10 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
Augsburg, 4.5 milyon Euro'luk bonservis bedelini ödeyip, başarılı forveti 20 milyon Euro'ya Bayern Münih ya da Wolfsburg'a satmayı planlıyor.
Berisha, bu sezon Alman ekibiyle çıktığı 24 karşılaşmada 10 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
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