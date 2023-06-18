Augsburg'un Berisha planı

Mergim Berisha'nın bonservisini satın alan Augsburg, oyuncuyu 20 milyon euro karşılığında satmayı planlıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Augsburg'un Berisha planı
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18 Haziran 2023 10:54
Son güncelleme 18 Haziran 2023 11:08
Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg, sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı Mergim Berisha'nın sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun kullandı.

Augsburg, 4.5 milyon Euro'luk bonservis bedelini ödeyip, başarılı forveti 20 milyon Euro'ya Bayern Münih ya da Wolfsburg'a satmayı planlıyor.

Berisha, bu sezon Alman ekibiyle çıktığı 24 karşılaşmada 10 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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