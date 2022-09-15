Augsburg taraftarlarından Berisha'ya tepki

Fenerbahçe'nin Augsburg'a kiraladığı Mergim Berisha henüz Alman ekibinin taraftarlarınca kabullenilmiş değil. Augsburg kariyerine çok da kötü başlamayan Mergim Bersiha için Bayern Münih maçı öncesi yapılan anket olay oldu.



MERGIM BERİSHA KÖTÜ BAŞLAMADI AMA



Augsburg'a imza attıktan sonra Bundesliga'da 2 maça da ilk 11'de çıkan Mergim Berisha, son oynanan Werder Bremen maçında takımı adına galibiyeti getiren golün asistini yapmıştı. Buna rağmen Augsburg taraftarı henüz Mergim Berisha'yı kabullenmiş değil.



"MERGIM BERİSHA BU SEZON 8 GOL ATAMAZ"



Öyle ki ligde bu hafta oynanacak zorlu Bayern Münih maçı öncesi Mergim Berisha için yapılan bir ankete verilen cevap dikkat çekti. Bundesliga'da henüz 6 hafta geçilmişken "Mergim Berisha bu sezon 8 gol atar mı?" sorusunun sorulduğu ankete Augsburg taraftarları yüzde 65 gibi yüksek bir oranla hayır cevabını verdi.



4 MİLYON EUROLUK OPSİYONU VAR



Augsburg, Mergim Berisha için Fenerbahçe'ye 300 bin euro kiralama ücreti öderken, oyuncunun 4 milyon euroluk da satın alma opsiyonu bulunuyor.







