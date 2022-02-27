Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Augsburg ile karşı karşıya geldi.



Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Dortmund, 35. dakikada Thorgan Hazard ile öne geçerken Ausgsburg bu gole 78. dakikada Noah Joel ile karşılık verdi.



Bu sonucun ardından Dortmund 50, Augsburg ise 23 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Dortmund bu kez Mainz 05 deplasmanına konuk olacak. Augsburgs ise Arminia Bielefeld ile karşılaşacak.





İLGİLİ VİDEO