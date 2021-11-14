Aubameyang: "Tottenham'a gideceğime emekli olurum!"

Arsenal'in yıldız golcüsü Pierre-Emerick Aubameyang, Tottenham için ilginç ifadeler kullandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Aubameyang: 'Tottenham'a gideceğime emekli olurum!'
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14 Kasım 2021 19:45
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'in yıldız futbolcusu Pierre-Emerick Aubameyang, Tottenham için itiraflarda bulundu.

"Bir gün Tottenham için oynar mısın?" sorusunu yanıtlayan Aubameyang, "Tottenham için oynayacağıma emekli olurum daha iyi." ifadelerini kullandı.

Arsenal'e transferi öncesinde Tottenham ile görüştüğünü açıklayan Gabonlu golcü, "Saint-Etienne ya da Borussia Dortmund'da forma giyiyordum, tam olarak hatırlamıyorum. Tottenham'ın stadyumuna kadar gelmiştim. Geldikten sonraki gün hiç aramadılar. Bu yüzden onlara karşı oynadığım her maçta neden ekstra motivasyonla sahaya çıktığımı biliyorlar." dedi.


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