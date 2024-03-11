Aubameyang, Marsilya'yı 3 puana taşıdı!

Fransa Ligue 1, 25. hafta maçında Marsilya, Nantes'ı 2-0 mağlup ederek üst üste üçüncü kez kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Aubameyang, Marsilya'yı 3 puana taşıdı!
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11 Mart 2024 00:43
Fransa Ligue 1, 25. hafta maçında Marsilya ile Nantes karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Marsilya kendi sahasında 2-0 kazandı. 

Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 17 ve 79. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang kaydetti. 

Ev sahibi Marsilya'da Beşiktaş'tan kiralık olarak takıma katılan Jean Onana, karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna girdi. 

Bu sonuçla birlikte Marsilya, üst üste üçüncü galibiyetini alarak puanını 39 yaptı. Nantes ise 25 puanda kalarak küme düşme hattında yer aldı. 

Ligin bir sonraki maçında Marsilya, Rennes deplasmanına gidecek. Nantes, sahasında Strasbourg'u ağırlayacak.

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