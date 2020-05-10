Aubameyang, dedesine verdiği Madrid sözünü tutmak istiyor

Son dönemde Arsenal'den ayrılacağı konuşulan ve adı birçok takımla anılan Pierre-Emerick Aubameyang'dan, Real Madrid itirafı geldi.Açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki forvet oyuncusu; "" dedi.2018 yılından beri Arsenal forması giyen Aubameyang, Topçulara 64 milyon avroluk bonservis bedeli ile transfer oldu.Bu sezon Arsenal forması ile 32 resmi maça çıkan Gabonlu forvet, bu maçlarda takımına 20 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.