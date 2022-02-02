Aubameyang: "Barcelona, dünyanın en büyük kulüplerinden"

Barcelona'nın yeni transferi Pierre-Emerick Aubameyang açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; fcbarcelona.com
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Aubameyang: 'Barcelona, dünyanın en büyük kulüplerinden'
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02 Şubat 2022 19:25
Avrupa'da ara transfer döneminde sürpriz bir şekilde Barcelona'ya giden Pierre-Emerick Aubameyang konuştu.

Barcelona'ya imza attığı için mutlu olduğunu söyleyen Gabonlu golcü, "Barcelona'da olduğum için memnun ve mutluyum. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Barcelona, dünyadaki en büyük kulüplerden bir tanesi. Bu yüzden Barcelona ile kontrat imzaladım. Burada olmak benim için büyük bir gurur." şeklinde konuştu.

Tecrübeli bir futbolcu olduğunu kaydeden Aubameyang, "Almanya, Fransa ve İngiltere'de oynadım, tecrübelerim var. Buraya takıma yardım etmek ve elimden gelen her şeyi vermek için geldim." şeklinde konuştu.

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