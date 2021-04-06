'Aubameyang Arsenal'e Mesut Özil durumunu yaşatıyor'

Arsenal'de performansı gözle görülür şekilde düşüşe geçen Pierre Emerick Aubameyang için ilginç bir benzetme yapıldı.



Esk futbolcu ve şimdilerin Sky Sport yorumcusu Jamie Carragher, Aubameyang'ın Arsenal'de 'Mesut Özil durumunu' yaşadığı benzetmesini yaptı. Carragher Aubameyang ile ilgili değerlendirmesinde, "Onu 5 maçtır izliyorum ve şunu diyebilirim ki kesinlikle takımına çok daha fazlasını vermek zorunda. Liverpool karşısında da gördüğümüz tam olarak buydu. Daha önce kaç gol attığı umrumda değil. Onun daha fazlasını yapması gerekiyor" diye konuştu.



Carragher, Aubameyang'ın sezon başında Arsenal ile yaptığı sözleşmenin rahatlığında olduğunu öne sürerek, "Bence Arsenal haftalık 300 - 350 bin pound haftalık ödeme yaptıkları başka bir Mesut Özil durumu ile karşı karşıya. Ne kadar iyi bir oyuncu olduğu ve Arsenal'in ona ne kadar yatırım yaptığı düşünüldüğünde arada bir uçurum var" diye konuştu.



