İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Arsenal evinde Leeds United'ı konuk etti. Emirates Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2'lik skorla kazandı.Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 13, 41 ve 47. dakikalarda Aubameyang ile 45. dakikada Bellerin kaydetti. Leeds United'ın 4-0 sonrasındaki golleri ise 58. dakikada Struijk ve 69. dakikada Costa'dan geldi.Arsenal, 2010/11'den bu yana Premier Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği 28 maçın hiçbirini kaybetmedi. [24 galibiyet, 4 beraberlik]Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet özlemini noktalayan Arsenal puanını 34 yaparak üst sıralara doğru bir hamle daha yaptı. Son 5 maçta 2. yenilgisini alan Leeds United ise 32 puanda kaldı.Premier Lig'in 25. haftasında Arsenal evinde Manchester City ile karşılaşacakken, Leeds Uited ise Wolverhampton deplasmanına konuk olacak.