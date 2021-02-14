İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Arsenal evinde Leeds United'ı konuk etti. Emirates Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2'lik skorla kazandı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 13, 41 ve 47. dakikalarda Aubameyang ile 45. dakikada Bellerin kaydetti. Leeds United'ın 4-0 sonrasındaki golleri ise 58. dakikada Struijk ve 69. dakikada Costa'dan geldi.
Arsenal, 2010/11'den bu yana Premier Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği 28 maçın hiçbirini kaybetmedi. [24 galibiyet, 4 beraberlik]
Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet özlemini noktalayan Arsenal puanını 34 yaparak üst sıralara doğru bir hamle daha yaptı. Son 5 maçta 2. yenilgisini alan Leeds United ise 32 puanda kaldı.
Premier Lig'in 25. haftasında Arsenal evinde Manchester City ile karşılaşacakken, Leeds Uited ise Wolverhampton deplasmanına konuk olacak.
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 13, 41 ve 47. dakikalarda Aubameyang ile 45. dakikada Bellerin kaydetti. Leeds United'ın 4-0 sonrasındaki golleri ise 58. dakikada Struijk ve 69. dakikada Costa'dan geldi.
Arsenal, 2010/11'den bu yana Premier Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği 28 maçın hiçbirini kaybetmedi. [24 galibiyet, 4 beraberlik]
Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet özlemini noktalayan Arsenal puanını 34 yaparak üst sıralara doğru bir hamle daha yaptı. Son 5 maçta 2. yenilgisini alan Leeds United ise 32 puanda kaldı.
Premier Lig'in 25. haftasında Arsenal evinde Manchester City ile karşılaşacakken, Leeds Uited ise Wolverhampton deplasmanına konuk olacak.