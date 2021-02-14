Auba dümene geçti, Arsenal kazandı!

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Arsenal, Aubameyang'ın hat-trick yaptığı maçta Leeds United'ı 4-2 mağlup etti ve 3 maçlık galibiyet özlemini sonlandırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Auba dümene geçti, Arsenal kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Şubat 2021 21:24
İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Arsenal evinde Leeds United'ı konuk etti. Emirates Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2'lik skorla kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 13, 41 ve 47. dakikalarda Aubameyang ile 45. dakikada Bellerin kaydetti. Leeds United'ın 4-0 sonrasındaki golleri ise 58. dakikada Struijk ve 69. dakikada Costa'dan geldi.

Arsenal, 2010/11'den bu yana Premier Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği 28 maçın hiçbirini kaybetmedi. [24 galibiyet, 4 beraberlik]

Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet özlemini noktalayan Arsenal puanını 34 yaparak üst sıralara doğru bir hamle daha yaptı. Son 5 maçta 2. yenilgisini alan Leeds United ise 32 puanda kaldı.

Premier Lig'in 25. haftasında Arsenal evinde Manchester City ile karşılaşacakken, Leeds Uited ise Wolverhampton deplasmanına konuk olacak.





SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için