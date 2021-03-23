ATV Salı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. bölüm izle (SON BÖLÜM)

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 187. BÖLÜM ÖZET İZLE







EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZET

Hızır Çakırbeyli'nin aklanmak için içerde verdiği mücadelenin en büyük destekçisi eşi Ceylan Çakırbeyli olur. Eşinin de yardımıyla özgürlüğüne kavuşan Hızır Çakırbeyli, kendisine kurulan kumpasla birlikte



harekete geçer. Özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'ın yanına giden Hızır Çakırbeyli, vereceği mücadelede onu dimdik ayakta görmek ister. Amcasının aksine kendi planlarını yapmaya başlayan Alpaslan Çakırbeyli ise Pınar'ın yardımıyla iyileşmeye başlar ve bunu herkesten saklar.



Hızır Çakırbeyli ile verdiği mücadelede cephe cephe kaybeden Tuncay, ele geçiremediği masayı yok etmek için plan yapar. Selman Korkmaz ve Demir'le işbirliği yapan Tuncay, bağlı olduğu şebekenin adına tüm masayı yok etmesi için İshak'a talimat verir. İtibarı için her şeyi yapmaya hazır olan İdris Reis, kardeşi Demir'in Tuncay'la yaptığı plandan habersizdir. Abisinden gizli hareket eden Demir ise Façalı ailesinin içinde olan Selçuk üstünden oyun kurar. Demir'in kurduğu oyunu farkeden Behzat Façalı'nın hareketi ise ağır olur.



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN



Heyecan fırtınasının soluksuz şekilde gözlerimize değdiği anlar için Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. bölüm son bölüm izle, Edho canlı yayın 16 Mart 2021 Salı, Bugün son bölüm Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz detayları haberimizde. Son bölüm Edho canlı yayın izlemek için izleyenler ekran başında yerini aldı.





Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 16 Mart 2021 Salı canlı yayın izle detayları için bugün son bölüm olarak ekran başına geçen izleyiciler saatin 20:00 olmasını merakla bekliyor.

Salı günleri ATV ekranlarında hayranlarıyla buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayını 23 Mart 187. bölüm maraklı bekleyiş sürüyor. ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yani kısaltmasıyla Edho son bolüm canlı yayın bu akşam yayınlanacak. İzleyiciler ATV'de yayınlanan Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz dizisinin son bölümü için canlı 23 Mart Salı günü ekran karşısına geçti.Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır... Sevmekten hiç kaçmaz... Sevilmeyi de pek sever... Hayatındaki tüm kadınların odağında olmak ister; annesi, karısı, kızı ve sevgilisinin...Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir "baba"dır... Vefakar bir dosttur... Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir...Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir... Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır... Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür... Bu Çakır'a en büyük olma teklifidir...Teklif öyle iki tarafı keskin bir kılıçtır ki, kabulü halinde "mafya" ailesine ihanet, reddi hali ise ebediyen mahkumiyettir... Devletin Hızır Çakırbeyli'ye koltuğunu vaadettiğini farkeden büyük patron, etrafını ihanetle örülü bir ağla çevirir...Hızır Reis'in özel hayatı da dalgalıdır... Birkaç yıl önce sevdalandığı mimar Nazlı'nın hamile olduğunu eşi Meryem öğrenir ve bu çocuğun doğmasına asla izin vermeyecektir... Çakır ise iki çocuktan fazlasını istemektedir. Onun için boşanmak bir opsiyon mudur? Elbette hayır... Bu gerçeği bilen her iki kadın için savaş bir erkeği paylaşamamak değil hayatta kalma mücadelesi olacaktır.Hızır Çakırbeyli'nin evi, İstanbul'da Sarıyer'e bağlı Zekeriyaköy'de yer alıyor. Dizide tüm ciddi kararların alındığı masa sahneleri İstanbul Üsküdar'da Hababam Sınıfı Müzesi Adile Sultan Kasrı'nda çekiliyor.