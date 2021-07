ATV izle HD full Bozkır Arslanı Celaleddin (2 TEMMUZ CUMA) canlı

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 7. BÖLÜM CANLI YAYIN TIKLAYIN

Celaleddin'in kendi planları doğrultusunda yaptığı hamlelerden ötürü sabrı taşan Sultan Alâeddin, nihai kararını vererek Uzlag Şah'ı veliaht ilan eder. Türkan Hatun istediği zafere ulaşmış gibi görünse de ufukta beliren Moğol tehlikesi tüm dengeleri değiştirir. Cengiz Han'ın Cuci komutanlığında bir süvari ordusunu Harzemşah ülkesine gönderdiği haberi üzerine Sultan Aleaddin, orduyu toplayarak başına geçer. Kutlu Bike'nin kardeşini Cengiz Han'dan kurtarabilmek için Tohto'yu ele geçirmeye çalışan Celaleddin ise ülkesini Moğol tehlikesine karşı koruyabilmek için farklı bir plan kurar. Cengiz Han'ın ordusu asıl maksatlarına ulaşmak için Harzemşah topraklarına girerken, iki ordu uzun yıllar sürecek kanlı savaşın ilk muharebesine girişir.

Şehzade Celaleddin, düğün gecesine Kutlu Bike'nin Cengiz Han'ın casusu olduğunu itiraf etmesi ile büyük bir şok yaşar. Kaderini Celaleddin'in ellerine teslim eden Kutlu Bike, büyük pişmanlık yaşarken, Celaleddin ise Cengiz Han'ın oyununu bozmak üzere harekete geçer. Celaleddin ve Kutlu Bike'nin düğününe düzenlediği hain saldırı boşa çıkan ve ifşa olan Behram yakalanarak sorguya alınır. Celaleddin'in kendisinden izinsiz saraydan ayrılarak Cengiz Han'a karşı hamle yapması Sultan Aleaddin'i sinirlendirir. Cengiz Han'ın planıyla adım adım başkenti sararken; Haşhaşiler açığa çıkmanın verdiği çaresizlikle yeni bir oyun kurar.

Bozkır Arslanı Celaleddin 7. Bölüm, atv izleyicilerinden tam not aldı. Büyük beğeniyle takip edilen dizinin yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor. Bozkır Arslanı Celaleddin 7. Bölüm izle dizinin takipçileriyle buluşuyor.Bozkır Arslanı Celaleddin'in ilk bölümünde Cengizhan'ın karargahına giden Celaleddin, babası Aleaddin'in huzuruna çıktı. Cengizhan hakkında Sultan'a bilgi veren şehzade, "Cengizhan'ın kalabalık ve her zaman savaşa hazır bir ordusu var. Her yerde kulağı var. Her sultanın toprağında gözü var. Bizim topraklarımızda da gözü var" dedi. İkinci bölümde yaşanan heyecandan sonra izleyiciler Bozkır Arslanı Celaleddin 7. bölüm izle yeni bölüm heyecanını beklemeye koyuldu.'Diriliş Ertuğrul' ve 'Kuruluş Osman' dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın senarist, yapımcı ve proje tasarımcısı olarak imza attığı yapımın kadrosunda Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Kaan Yalçın, Ferhat Yılmaz gibi isimler yer alıyor.Yenilmez hükümdar Cengiz Han'ın ordularını üst üste mağlup edip Moğol ordularının yenilemeyeceği efsanesini yerle bir eden, "gerçek bir kahraman ve devlet adamı" Harzemşahlar Devleti'nin son lideri Celalettin Harzemşah'ın hayatını ve mücadelesini konu alıyor.'Bozkır Arslanı Celaleddin'in genel yönetmenliğini Metin Günay, yönetmenliğini Nurgissa Almurat, sanat yönetmenliğini Reza Himmeti üstlenirken; görüntü yönetmenliğini ise Efe Kubilay yaptı.Türkiye, Özbekistan ve Türk dünyasının tanınmış oyuncularının yer aldığı dizinin başrolünü Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova üstlendi.Harezmşahlar Devleti'nin son hükümdarıdır. Alaaddin Muhammed'in oğludur. Celaleddin Harezmşah'ın babası Harezmşah Alaaddin Muhammed, annesi Hint bir cariye olan Ayçiçek Hatun'dur. Doğum tarihi bilinmemekte olup, asıl adı Mengüberti, Mengübirtî'dir. Celaleddin kendisinin lakabıdır. Babasının yanında uzun yıllar bulunmuş ancak Kıpçak asıllı bir anneden doğan kardeşi Uzlagşah veliaht tayin edilmiştir.Celaleddin Harzemşah, görkemli bir imparatorluk olan Harzemşah Devleti'nin Sultanı Alaeddin Muhammed'in büyük şehzadesidir. Celaleddin, sultan babasının ve Türkan Hatun diye hitap edilen babaannesinin arasındaki nüfuz mücadelesinin devleti zayıflattığını ve iki başlılık yarattığını görmektedir. Diğer taraftan huzuruna kimliğini gizleyerek girdiği Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın ülkesini ele geçirmeyi planladığını anlamıştır. Celaleddin'in büyük görevi Cengiz Han'a meydan okuyup, ülkesini korkunç saldırılarına karşı savunmak olacaktır. Cengiz Han'ın otağında karşılaştığı ve bütün tehlikelere rağmen kaçırıp Gürgenç'e getirdiği güzeller güzeli Kutlu Bike de kendini bu mücadelenin ortasında bulacaktır. 'Mendırman Celaleddin', nüfuz mücadelesinin, saltanat kavgalarının, düşman saldırılarının kasıp kavurduğu bir ülkeyi tek başına ayakta tutmaya çalışan bir kahramanın, aslanlar içinde bir aslan olan Celaleddin Harzemşah'ın hikayesidir.