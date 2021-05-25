ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. bölüm HD izle

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 196. BÖLÜM İZLE TIKLAYIN

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 196. BÖLÜM ÖZET İZLE







Hızır Çakırbeyli, verdiği savaşta tek tek sevdiklerini kaybeder. Hızır Ali'nin Didem'le evlendiği gün saldırıya uğramasıyla şok yaşayan Çakırbeyli ailesi, Didem'in acı haberi ile yıkılır. Kızının ölüm haberiyle kendini kaybeden Haşmet Façalı ise saldırının arkasındaki isim olan Rıdvan'ın mekanı basar. Rıdvan'ın adamlarını tek tek indiren Haşmet Façalı, yediği kurşunlarla yere yığılır. Gelinin öldüğü gün dostu Haşmet Façalı'yı da kaybetmek istemeyen Hızır Çakırbeyli, elinden geleni yapar. Yaşanan onca karmaşanın arasında oğlundan gelen sevindirici haberle bir nebzede olsa içi rahatlayan Hızır Çakırbeyli, düşmanını yok etmek için kolları sıvar. Topyekûn savaşa hazır olan Çakırbeyli ailesi ve dostları, bu uğurda her şeyi yapmaya hazırdır. Hızır Çakırbeyli, hala hedef olan oğlu Hızır Ali'yi koruma görevini ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'ye verir. Tek tek aile üyelerini kaybeden Rıdvan, bu kez de bombalı saldırı yapmak için kolları sıvar.



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZET

İlyas Çakırbeyli'nin Pınar'la birlikte kurduğu oyun Ömür Çakırbeyli'nin son anda mekanı basmasıyla bozulur. Tüm düşmanlarını tek seferde temizlemeyi planlayan İlyas Çakırbeyli, sadece Rıdvan'ın oğlu Musa'yı öldürebilir.



Oğlunun intikamını almak isteyen Rıdvan ise kana kan diyerek okları Hızır Çakırbeyli'nin oğlu Hızır Ali'ye çevirir. Kendisinden habersiz yapılan planlardan rahatsız olan Hızır Çakırbeyli, duruma el koyarak kendi oyunun kurmak için kolları sıvar.



Haşmet Façalı, İlyas ve Ömür arasındaki gerginlik yüzünden köprüleri yıkmaya hazırdır. Fakat Didem'in aşkı, iki aile arasında yeni bir başlangıç yaptırır. Didem ve Hızır Ali'nin bu durumuna müdahale eden Hızır Çakırbeyli, Haşmet Façalı ile konuşarak sevenlerin kavuşmasını ister. Çıkan savaş yüzünden nikah merasimini evlerinin bahçesinde yapma kararı alan Hızır Çakırbeyli, oğlu Hızır Ali'ye ve Didem'e yapılacak saldırıyı yine de engelleyemez.



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN



Heyecan fırtınasının soluksuz şekilde gözlerimize değdiği anlar için Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. bölüm son bölüm izle, Edho canlı yayın 25 Mayıs 2021 Salı, Bugün son bölüm Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz detayları haberimizde. Son bölüm Edho canlı yayın izlemek için izleyenler ekran başında yerini aldı.





Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 25 Mayıs 2021 Salı canlı yayın izle detayları için bugün son bölüm olarak ekran başına geçen izleyiciler saatin 20:25 olmasını merakla bekliyor.

Salı günleri ATV ekranlarında hayranlarıyla buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayını 25 Mayıs 196. bölüm maraklı bekleyiş sürüyor. ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yani kısaltmasıyla Edho son bolüm canlı yayın bu akşam yayınlanacak. İzleyiciler ATV'de yayınlanan Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz dizisinin son bölümü için canlı 25 Mayıs Salı günü ekran karşısına geçti.Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır... Sevmekten hiç kaçmaz... Sevilmeyi de pek sever... Hayatındaki tüm kadınların odağında olmak ister; annesi, karısı, kızı ve sevgilisinin...Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir "baba"dır... Vefakar bir dosttur... Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir...Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir... Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır... Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür... Bu Çakır'a en büyük olma teklifidir...Teklif öyle iki tarafı keskin bir kılıçtır ki, kabulü halinde "mafya" ailesine ihanet, reddi hali ise ebediyen mahkumiyettir... Devletin Hızır Çakırbeyli'ye koltuğunu vaadettiğini farkeden büyük patron, etrafını ihanetle örülü bir ağla çevirir...Hızır Reis'in özel hayatı da dalgalıdır... Birkaç yıl önce sevdalandığı mimar Nazlı'nın hamile olduğunu eşi Meryem öğrenir ve bu çocuğun doğmasına asla izin vermeyecektir... Çakır ise iki çocuktan fazlasını istemektedir. Onun için boşanmak bir opsiyon mudur? Elbette hayır... Bu gerçeği bilen her iki kadın için savaş bir erkeği paylaşamamak değil hayatta kalma mücadelesi olacaktır.Hızır Çakırbeyli'nin evi, İstanbul'da Sarıyer'e bağlı Zekeriyaköy'de yer alıyor. Dizide tüm ciddi kararların alındığı masa sahneleri İstanbul Üsküdar'da Hababam Sınıfı Müzesi Adile Sultan Kasrı'nda çekiliyor.