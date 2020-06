ATV canlı yayın nasıl izlenir? ATV frekans bilgileri uydu

GALATASARAY-AKHİSARSPOR MAÇI HANGİ SAATTE BAŞLAYACAK? | Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Kupanın finalinde oynanacak Galatasaray-Akhisarspor maçı naklen yayınlanacak.

- 23. kez finalde



Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 23. kez finalde mücadele edecek.



Kupayı 17 kez ile en fazla müzesine götüren takım olan sarı-kırmızılılar, daha önce 22 kez finalde mücadele etti. Galatasaray, bu maçların sadece 5'ini kaybetti.



- Terim, kupada rekora ortak olacak



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kariyerindeki 3. Türkiye Kupası'nı kazanarak bu kulvarda en çok şampiyonluk yaşayan teknik adamlar arasına girmek istiyor.



Süper Lig'de 7 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan teknik adam unvanını taşıyan Terim, Akhisarspor'u mağlup etmeleri durumunda 3. kez Türkiye Kupası'nı kaldıracak.



Kupada 1999 ve 2000'de iki kez mutlu sona ulaşan Terim, bu organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktörler Ahmet Suat Özyazıcı, Gündüz Kılıç ve Aykut Kocaman'ın rekoruna ortak olmak için mücadele edecek.



Akhisarspor cephesi



por Toto Süper Lig'e veda etmesi kesinleşen Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası final maçında Galatasaray'ı yenip kupayı üst üste 2. kez kazanmak için mücadele edecek.



Ligde 32. haftanın ardından Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek bitime 2 hafta kala lige veda eden Akhisarspor, finale kadar yükseldiği Türkiye Kupası'nda Sivas'ta Galatasaray'la karşılaşacak.



Geçen yıl kupa finalinde Fenerbahçe'yi yenerek ilk defa kupayı kazanan Akhisarspor, sezon başında da TFF Süper Kupa maçında Galatasaray'ı mağlup etmişti.



- Bu sezon kupada mağlubiyeti yok



Kupayı müzesine götüren 15. ekip olan Akhisarspor, bu sezon 5. turdan başladığı organizasyonda Fatih Karagümrük, İstikbal Mobilya Kayserispor, Kasımpaşa ve Ümraniyespor'u saf dışı bıraktı.



Kupada 8 maçta da mağlup olmayan yeşil-siyahlı ekip, bu müsabakalarda 7 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.



- Üst üste finale çıkmayı başaran 10. takım



Geçen sene olduğu gibi bu yıl da adını finale yazdıran Akhisarspor, kupa tarihinde üst üste finale çıkma başarısı gösteren 10. takım oldu.



Kupada daha önce Altay, Beşiktaş, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gençlerbirliği, Göztepe, MKE Ankaragücü ve Trabzonspor art arda en az iki kez finalde mücadele etmişti.



- Art arda ikinci kupa



Türkiye Kupası'nda daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Göztepe üst üste 2 kez kupayı kazanmıştı.



Akhisarspor da Galatasaray'ı yenip bu takımların arasına girmek için mücadele edecek.



- Ligden düşüp kupayı kazanan Bursaspor



Türkiye Kupası'nda daha önce finale yükselen takımlardan 3'ü ligden düşmüştü. Bu ekiplerden kupayı müzesine götüren Bursaspor, kupayı kazandığı için yürürlükte olan statü gereği bir sonraki yıl da Süper Lig'de yer almıştı.



1982-1983 sezonunda lige veda eden Mersin İdmanyurdu, finalde Fenerbahçe'ye mağlup olmuştu.



1985-1986'da finalde Altay'ı yenerek kupayı kazanan Bursaspor, ligde küme düşme hattında yer almasına rağmen o sene geçerli olan statü doğrultusunda şampiyonluğa ulaştığı için ligden düşürülmemişti.



2006-2007'de Beşiktaş'a karşı final oynayan ve mağlup olan Kayseri Erciyesspor, sezon sonunda küme düşen ekipler arasında yer almıştı.



- TFF Süper Kupa



Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandığı takdirde Süper Lig şampiyonu ile TFF Süper Kupa maçına çıkacak Akhisarspor, finali kaybetse bile Galatasaray'ın ligde şampiyonluğa ulaşması halinde sarı-kırmızılı takımla TFF Süper Kupa maçına çıkmaya hak kazanacak.



- Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki final yolu



Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor ile karşılaşacak Galatasaray, finale tek yenilgiyle geldi.



Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşarak Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil oldu.



Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle finale geldi. Bu maçlarda 17 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 9 gol gördü.





a. Ana menüye girebilmek için ; uzaktan kumandanızda ' MENÜ ' veya ' SETUP ' yazan düğmeye basınız .b. Uydu alıcısı marka modeline göre ; ' KANAL ARAMA ' , 'MANUEL ARAMA ' , ' KANAL EKLEME ' , ' EL İLE ARAMA ' gibi menülerden hangisi beliriyor ise YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak ona gelip ' OK ' e basınız.c. Açılan pencerede yine uydu alıcısının marka modeline göre ; ' TP FREKANSI ' , ' ALIŞ FREKANSI ' , ' FREKANS ' , ' UYDU FREKANSI ' seçeneklerinden biri belirecektir , YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak atv yeni frekansı olan ' 12053 ' değerini girin.d. Yine aynı pencerede ' SEMBOL ORANI ' yada ' SYMBOL RATE ' değeri olacaktır. YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak ' 27500 ' girin..e. Yine aynı pencerede bulunan ve ' POLARIZASYON ' yada ' POL ' şeklinde bir yazı olacaktır. YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ - SOL ok tuşlarıyla ' H ' , ' HORIZONTAL ' yada ' YATAY ' olacak şekilde değiştirin.f. Yine aynı yerde bulunan ' FEC ' değerini değiştirmek için YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ - SOL ok tuşlarıyla ' 5 / 6 ' seçilmelidir. Bazı uydu alıcılarında bu değerin girilebileceği bir alan bulunmamaktadır. Bu durumda bu değerin girilmesine gerek yoktur.g. Son olarak ' OK ' tuşuna basarak atv yeni Uydu parametrelerini kaydetmiş olacaksınız. Aramayı tamamlayabilmek için Uydu Alıcısı marka modeline göre değişen ' ARAMA BAŞLAT ' yada ' TP ARA ' seçeneğinin üstüne gelerek arama işlemi başlatmanız gerekmektedir.h. Arama işlemi tamamlandıktan sonra Uydu Alıcısı yeni aranan kanalı kanal listesinin en sonuna kaydedecektir.Frekans değerleri aşağıdadır;Frekans : 12053 MhzSymbol Rate : 27500FEC : 5/6Pol : Yatay ( Horizontal )15 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak maç, ATV ekranında canlı olarak yayınlanacak.Galatasaray-Akhisarspor maçı 15 Mayıs Çarşamba günü saat 2.45'ten itibaren ATV ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.