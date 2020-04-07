ATV Avrupa nasıl izlenir - ATV Avrupa frekans bilgileri

ATV Avrupa Türksat 4A Frekans bilgileri burada.! Haberimiz 23 Şubat 2019 tarihinde TÜRKSAT resmi web sitesi üzerinden edinilen bilgilere göre hazırlanmıştır.Türksat uydusunda ŞUBAT 2019 itibari ile 55 adet şifresiz Avrupa kanal bulunuyor.SD kanallar ile aynı içerikleri yayınlıyorlar ve bu sebeple SD'de mi kalsam gibi bir şey düşünmeniz gerekmiyor. (Tabi sinyal sorunu yaşamıyorsanız..) Avrupa şifresiz yayın yapan kanallar listesi için tıklayınATV Avrupa uydu, kablolu yayın, digitürk, teledünya, Turkcell TV, Tivibu gibi sistemler üzerinden izlenebiliyor. Türksat uydusundan yayın yapan ATV Avrupa kanalını uydu alıcınıza yüklemeniz için gerekenKanal adı: ATV AvrupaUydu: TürksatFrekans:11883Sembol Oranı: 4800Polarizasyon: H - Yatay DoğuFEC: 5/6Kaynak: ATV Avrupa frekans 2019 (şifresiz)Türksat 4a frekans frekansını ayarlamak isteyenker arama motorlarında bunu nasıl yapacaklarını araştırmaya başladı. Peki Türksat 4a frekans 2020 otomatik arama nasıl yapılır? Frekans bilgileri nelerdir? Güncelleme nasıl yapılır? Tüm merak edilenler haberimizde....TÜRKSAT 4a FREKANS 2020 OTOMATİK ARAMA NASIL YAPILIR?Bulunduğunuz lokasyona bağlı olarak yukarıda yer alan ve 17 paketten oluşan bu yeni şebeke arama frekansları ile ev veya işyerlerinizde yer alan, Türksat 4A uydu alıcınızın ayarlarını kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Kaynak: Türksat 4a frekans 2020 otomatik arama nasıl yapılır? Güncelleme nasıl yapılır?Türksat Uydusu otomatik güncelleme yapabilmek için izlenebilecek 2 yol var. Bunlardan ilki otomatik frekans ayarı girilerek tüm kanalların uydu cihazı tarafından bulunması sağlanabilir. Diğer yöntem ise kanalların bulunduğu frekanslar tek tek taratılarak kurulum yapılabilir.2-) Otomatik güncelleme yapabilmek için, Türkiye ve Avrupa'dan Türksat Tanıtım (12380 V SR:27500 FEC:3/4) eğer Yurtdışından veya Türkiye'nin doğu bölgelerinden güncelleme yapıyorsanız, Türkiye ve Orta Asya'dan Türksat Paket (12423 H SR:30000 FEC:3/4) otomatik kanal arama parametreleri manuel olarak girilmeli ve Şebeke Arama (Network Search) açık seçilmelidir. Bu yenilik kapsamında şebeke tarama hizmetinden faydalanmak için, bulunduğunuz kapsama alanına göre aşağıdaki tabloda verilen herhangi bir frekans kullanılabilecektir. Uydu alıcısının Kurulum veya Ayarlar menüsünden, Tek Kanal Arama alt menüsünde, Uydu kısmında Türksat 42° E ve Türksat Ankara Paket parametrelerini manuel olarak girilerek, Şebeke Arama (Network Search) açık seçilmelidir. Otomatik tarama sonucunda, güncel kanal bilgileri uydu alıcınıza eklenmektedir. Uydu kurulumları markalara ve cihazlara göre değişiklik göstermektedir. Kaynak: Türksat 4a frekans 2020 otomatik arama nasıl yapılır? Güncelleme nasıl yapılır?Türksat 4A ve Türksat 4B haberleşme uydularının tedariki için 7 Mart 2011 tarihinde Japon Mitsubishi Electric Corporation (MELCO) firması ile sözleşme imzalanmıştır. Türksat 4A haberleşme uydusu 14 Şubat 2014 tarihinde Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Proton roketiyle uzaya gönderilmiştir. Türksat 4A, Ku-bant 'ta Türkiye, Kuzey Afrika, Avrupa, Ortadoğu ve Asya ile Sahra Altı Afrika bölgelerini kapsamaktadır. Uydu üzerinde ayrıca Ka-Bant da kullanılmaktadır. Daha önce hizmet verilemeyen sahra altı Afrika'ya da Türksat 4A aracılığıyla DTH, SNG, VSAT gibi hizmetlerin ulaştırılması mümkün olmaktadır. Türksat 4A, 42° Doğu yörüngesinde, 2016 yılında ömrünü tamamlayan Türksat 2A'nın yerini alırken, önemli bir kapasite artışı da sağlamıştır.Bu yörüngedeki Türksat uyduları üzerinden yayın yapan TV sayısı 2016 yılı sonu itibarıyla 580'e ulaşmıştır. Kaynak: Türksat 4a frekans 2020 otomatik arama nasıl yapılır? Güncelleme nasıl yapılır?