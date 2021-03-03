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"Attilla Szalai'nin bonservisi 3-4 kat arttı"

Macaristan Milli Takım Teknik Direktörü Marco Rossi, öğrencisi Attila Szalai hakkında konuştu.

'Attilla Szalai'nin bonservisi 3-4 kat arttı'
Macaristan Milli Takım Teknik Direktörü Marco Rossi, Attilla Szalai ve Türkiye'nin EURO 2020 performansı hakkında açıklamalarda bulundu.

Marco Rossi'nin Türkiye'nin puansız turnuvaya veda etmesine şaşırdığını belirterek "Türkiye'nin durumu benim için de sürpriz oldu. İtalya ve İsviçre ile gruptan çıkacağını düşünüyordum. Türkiye'nin çok iyi oyuncuları var. Şanssız bir turnuva geçirdiler." dedi.

Bonservisi Fenerbahçe'de olan Attilla Szalai hakkında da konuşan Marco Rossi "Attilla Szalai uzun zamandır tanıyorum. Çok iyi bir oyuncu ve çok iyi bir insan. Fenerbahçe'ye imza atması çok iyi bir fikirdi. EURO 2020'de harikaydı. Daha iyisini de yapabilir. Bir iki sene içinde Avrupa'nın en iyi stoperlerinden biri olabilir. Futbolda artık inanılmaz paralar ödeniyor. oyuncular ben bir değer biçemem fakat Fenerbahçe'ye transfer olduğu 6 ay öncesine göre değeri çok arttı. Belki de değeri Fenerbahçe'nin Apollon'a ödediği paranın 3-4 katı oldu." ifadelerini kullandı.

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