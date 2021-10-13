Attila Szalaili Macaristan, İngiltere deplasmanında puan aldı

Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda İngiltere ile Macaristan karşı karşıya geldi.



Wembley'de oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Karşılaşmada Macaristan 24. dakikada Sallai'nin penaltı golüyle öne geçerken İngiltere 37. dakikada Stones ile beraberliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 bitti.



İkinci yarıda Macaristan, İngiltere karşısında kalesini gole kapatarak direncini ortaya koydu ve güçlü rakibinden 1 puanı almayı başardı.



Mücadelede Fenerbahçeli Attila Szalai ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika oynadı.



Bu sonucun ardından İngiltere 8. maçlar sonunda 20 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Macaristan ise 11 puana yükseldi.



