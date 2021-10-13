Attila Szalaili Macaristan, İngiltere deplasmanında puan aldı

Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda İngiltere, sahasında Macaristan'la 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçeli Attila Szalai 90 dakika sahada kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Attila Szalaili Macaristan, İngiltere deplasmanında puan aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ekim 2021 00:10
Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda İngiltere ile Macaristan karşı karşıya geldi.

Wembley'de oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada Macaristan 24. dakikada Sallai'nin penaltı golüyle öne geçerken İngiltere 37. dakikada Stones ile beraberliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 bitti.

İkinci yarıda Macaristan, İngiltere karşısında kalesini gole kapatarak direncini ortaya koydu ve güçlü rakibinden 1 puanı almayı başardı.

Mücadelede Fenerbahçeli Attila Szalai ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika oynadı.

Bu sonucun ardından İngiltere 8. maçlar sonunda 20 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Macaristan ise 11 puana yükseldi.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.