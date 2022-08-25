Attila Szalai'ye Rusya'dan talip!

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Savunmada Kim Min Jae'in Napoli'ye transferi sonrası Attila Szalai'nin de ayrılık ihtimali güçlendi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Attila Szalai'ye Rusya'dan talip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ağustos 2022 09:38
Bir yandan transfer için uğraşan Fenerbahçe, diğer yandan oyuncularına gelen transferleri değerlendiriyor. Gündemin önemli isimlerinden olan Attila Szalai'nin ayrılık ihtimali güçlendi.

RUSYA'DAN TALİP VAR

Macar futbolcuyla birçok kulüp ilgileniyordu. Sarı-lacivertliler ise 15 milyon euro bonservis bedelinin altına savunma oyuncusunun ayrılığına izin vermeme kararı almamıştı. Son olarak Rus Zenit Kulübü bu bonservis bedeline çıkabileceğini ifade etti.

BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Szalai'nin de istemesi ve anlaşması halinde bu transfer gerçekleşecek. Ancak Szalai'ye talip olan Almanya ve İtalya kulüpleri ise 15 milyon euroluk banda henüz ulaşmadı. Bu nedenle transferde bekleyiş sürüyor.  




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ