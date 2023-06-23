Attila Szalai'ye Premier Lig'den talip çıktı

Sadece Fenerbahçe'de değil, Macaristan Milli Takımı'nda da iyi bir grafik ortaya koyan Attila Szalai'ye, İngiltere'den talip çıktı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Attila Szalai'ye Premier Lig'den talip çıktı
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23 Haziran 2023 09:06
Fenerbahçe'nin geride kalan sezonda en çok görev yapan ismi olan Attila Szalai, sergilediği performansla da takımın en iyileri arasındaydı.

Sadece Fenerbahçe'de değil, Macaristan Milli Takımı'nda da iyi bir grafik ortaya koyan 25 yaşındaki stopere, İngiltere'den talip çıktı.

The Telegraph'ta yer alan habere göre; Everton, Attila Szalai'yi gündemine aldı. Everton'ın kısa süre içinde Szalai için Fenerbahçe'ye teklif yapacağı belirtildi.

Attila Szalai, geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 52 resmi maçta 4630 dakika oynadı ve 3 gol atıp 2 asist yaptı. 

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