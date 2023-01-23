Attila Szalai: 'Önemli olan kazanmaktı'

Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai, Ümraniyespor karşısında alınan 2-1'lik galibiyeti değerlendirdi.



Macar savunma oyuncusunun sözleri şu şekilde;



"Her maç zor. Modern futbolda hiçbir maç kolay değil. İlk yarı iyi fırsatlar bulduk ama gol atamadık. Dengeli oynadık. İkinci yarı daha sabırlıydık. Hatalar da yaptık, rakip ataklar üretti. Geliştirmemiz gereken noktalar var. Sıkı çalışıyoruz. Önemli olan kazanmaktı. Galibiyetlerle devam etmek istiyoruz."





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