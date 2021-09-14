Attila Szalai'nin performansına yorgunluk engeli

Vitor Pereira, Milli Takım'da 9 günde 3 maça çıkan Attila Szalai'yi Sivas karşısında yedek soyundursa da Tisserand'ın sakatlığı nedeniyle 22. dakikada oyuna almıştı. Macar futbolcu, kendisinden alışık olunmadığı kadar pas hatasına imza attı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Attila Szalai'nin performansına yorgunluk engeli
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14 Eylül 2021 10:00
Attila Szalai
Attila Szalai
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, Milli Takım 'da 9 günde 3 maça çıkan Attila Szalai'yi Sivas karşısında yedek soyundursa da Tisserand'ın sakatlığı nedeniyle 22. dakikada oyuna almıştı. Macar futbolcu, kendisinden alışık olunmadığı kadar pas hatası yaptı.

Szalai, 56 pas denemesinin 15'inde topu rakibe gönderdi. 23 yaşındaki stoper bu alanda, 90 dakika sürealan ve16 pas hatası yapan Muhammed'in ardından sahanın en kötüsü oldu. Szalai ayrıca girdiği 6 ikili mücadelenin 3'ünü kazanabildi. 

 
 


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