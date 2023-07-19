Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da takımdan ayrılacak isimler hakkında gelişmeler yaşanıyor.
ALMANYA'DA GÖRÜŞME
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai için sarı-lacivertli kulüp ile görüşmelerini sürdüren Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'ın yetkilileri, Szalai'nin menajeri ile Almanya'da bir araya geldi.
Haberde, Szalai'nin menajeri ile Hoffenheim yetkilileri arasında sözleşme detaylarının görüşüldüğü aktarıldı.
ATTILA SZALAI KİMDİR?
Fenerbahçe'ye 2021 Ocak ayında Apollon Limassol'dan transfer edilen Attila Szalai, sarı-lacivertli forma altında 117 maça çıktı ve 7 gol, 4 asistlik performansla oynadı.
ALMANYA'DA GÖRÜŞME
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai için sarı-lacivertli kulüp ile görüşmelerini sürdüren Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'ın yetkilileri, Szalai'nin menajeri ile Almanya'da bir araya geldi.
Haberde, Szalai'nin menajeri ile Hoffenheim yetkilileri arasında sözleşme detaylarının görüşüldüğü aktarıldı.
ATTILA SZALAI KİMDİR?
Fenerbahçe'ye 2021 Ocak ayında Apollon Limassol'dan transfer edilen Attila Szalai, sarı-lacivertli forma altında 117 maça çıktı ve 7 gol, 4 asistlik performansla oynadı.