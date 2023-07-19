Attila Szalai'nin menajeri Hoffenheim ile görüştü

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'nin menajeri, transfer görüşmelerini sürdürmek üzere Almanya'da Hoffenheim ile bir araya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Attila Szalai'nin menajeri Hoffenheim ile görüştü
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19 Temmuz 2023 18:43
Son güncelleme 19 Temmuz 2023 18:44
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da takımdan ayrılacak isimler hakkında gelişmeler yaşanıyor.

ALMANYA'DA GÖRÜŞME

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai için sarı-lacivertli kulüp ile görüşmelerini sürdüren Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'ın yetkilileri, Szalai'nin menajeri ile Almanya'da bir araya geldi.

Haberde, Szalai'nin menajeri ile Hoffenheim yetkilileri arasında sözleşme detaylarının görüşüldüğü aktarıldı.

ATTILA SZALAI KİMDİR?

Fenerbahçe'ye 2021 Ocak ayında Apollon Limassol'dan transfer edilen Attila Szalai, sarı-lacivertli forma altında 117 maça çıktı ve 7 gol, 4 asistlik performansla oynadı.

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