Attila Szalai'nin maçına Cüneyt Çakır

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu'nda Macaristan ile Portekiz arasında 15 Haziran Salı günü oynanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.



UEFA'nın açıklamasına göre Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da TSİ 19.00'da oynanacak müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.



Müsabakanın dördüncü hakemi, İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Scharer olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini ise İtalyan Massimiliano Irrati üstlenecek.



