Attila Szalai'nin hedefi Beşiktaş derbisi

Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk ile oynadığı dostluk maçında sakatlanan Attila Szalai, Rizespor ve Gaziantepspor karşılaşmalarını kaçırdıktan sonra Beşiktaş ile oynanacak derbide takımdaki yerini almayı hedefliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Attila Szalai'nin hedefi Beşiktaş derbisi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Nisan 2022 10:02
Shahktar Donetsk ile oynadıkları maçta omzu çıkan Fenerbahçeli Attila Szalai, Beşiktaş maçına yetişmeyi hedefliyor.

Macar savunmacı, Shakhtar maçında sakatlanıp oyundan çıkmıştı. Attila Szalai'nin omzunun çıktığı tespit edilmiş ve yerine oturtulduktan sonra tedavisine başlanmıştı. 23 yaşındaki oyuncunun sahalara dönüş tarihi henüz belli değil.

Szalai'nin durumu, önümüzdeki hafta iyileşme sürecine bağlı olarak netleşecek. Yıldız futbolcu ise Rizespor ve Gaziantepspor karşılaşmalarını kaçırdıktan sonra Beşiktaş ile oynanacak derbide takımdaki yerini almayı hedefliyor.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ