Attila Szalai: "Min-Jae'nin gelmesi iyi oldu"

Fenerbahçe'de Attila Szalai, Adana Demirspor maçı sonrası görüşlerini dile getirdi.

Haber; Sporx.com
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Attila Szalai: 'Min-Jae'nin gelmesi iyi oldu'
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16 Ağustos 2021 00:12
Fenerbahçe'de Attila Szalai, Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren genç futbolcu, "İyi başlangıç yaptık, hedefimiz galibiyetle ayrılmaktı, bunu başardığımız için mutluyum. Takım olarak mücadele etmemiz ve kazanma mantalitesi ile sahada olmamız önemliydi. Zorlu bir takıma karşı oynadık, bana göre saha içinde sonuna kadar mücadele ettik. Galibiyet için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Yeni sistemle ilgili düşünceleri sorulan Szalai, "Yeni sistem üzerine hazırlık kampında yoğunlaşmıştık. Bu noktada kendimizi geliştirdik. Tabii ki defans ve ofans anlamında geliştirmemiz gereken yönler var. Defansif anlamda biraz daha iyiyiz. Min-Jae'nin gelmesi de iyi oldu, önümüzdeki maçları sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.


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