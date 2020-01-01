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Attila Szalai: "Mesut Özil de Macaristan'ı tutuyor"

Macaristan'ın genç stoperi Attila Szalai, Portekiz maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Attila Szalai: 'Mesut Özil de Macaristan'ı tutuyor'
Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, Portekiz ile oynayacakları EURO 2020 maçı öncesi Nemzeti'ye konuştu.

Szalai, "Mesut Özil, EURO 2020'den önce bana ve tüm ülkeme başarılar diledi. Ayrıca Türkiye ve Almanya dışında Macaristan'ı da destekleyeceğini söyledi." açıklamasını yaptı.

"BABAM BANA ÇOK YARDIMCI OLDU"

Kendisi gibi Macar milli futbolcu olan babası hakkında gelen soruya Szalai, "Çok küçük yaşlardan itibaren bana diğer çocukların sahip olmadığı bilgileri verdi. Bana nasıl düzgünce antrenman yapabileceğimi gösterdi. Özel antrenmanlar yaptırdı. Ben çocukken bir anda boyum uzadı ve koordinasyon problemlerim vardı. Bunu hızlıca aşmamda babamın çok faydası oldu." ifadelerini kullandı.

"BU GRUPTA KUSURSUZ OLMAMIZ LAZIM"

EURO 2020'de Fransa, Portekiz ve Almanya'dan oluşan grupları hakkında görüşü sorulan Szalai, "Kusursuz olmamız lazım, hem fiziksel hem de mental açıdan. Maçlar stadyumumuzda olacak ve fantastikler. Onların desteğine karşılık vermemiz lazım." cevabıyla sözlerini noktaladı.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Galler 1 0 1 0 1 1 0 1
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
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