Attila Szalai: 'İyi yoldayız'

Attila Szalai, Fenerbahçe'nin Villarreal'i mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Szalai yaptığı açıklamada, "Bizler açısından çok güzel bir gün oldu. Çok güzel bir atmosfer vardı. Güçlü bir rakiple oynadık. Hem Avrupa'da hem de liglerinde iyi sonuçlar alan bir takıma karşı oynadık. İyi oyunculardan kurulu tecrübeli bir takıma karşı oynadığımızı söyleyebilirim." dedi.



Sonuçtan dolayı mutlu olduğunu söyleyen başarılı oyuncu, "Bence saha içerisinde gayet iyiydik. Organize bir duruş sergiledik. Pres anlamında da iyi işler yaptık. Defansta kompakt bir duruş sergiledik ve iki de güzel gol attık. Sonuçtan dolayı mutluyum." ifadelerini kullandı.



Szalai ayrıca, "Çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Taktiksel anlamda her geçen gün daha da iyi oluyoruz. Hem defansif hem de ofansif anlamda iyi bir görüntü ortaya koyduk. Bana göre iyi yoldayız." şeklinde konuştu.





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