Attila Szalai için kesenin ağzını açtılar

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başarantransfer hareketliliği sürüyor.Savunmada Kim Min Jae'in Napoli'ye transferi sonrasıflaş bir gelişme yaşandı. Avrupa'dan birçok talibi bulunan Attila Szalai, bu sezon ilk kez Austria Wien maçında yedek kalması, kafalarda soru işareti yarattı. Fenerbahçe,bonservis bedelinin altında futbolcuyu vermeyi düşünmüyordu.Son olarak Rusya'nınbu bonservis bedeline çıkabileceğini belirtti. Zenit'inverdiği ve bu transferin bittiği iddia edildi. Önümüzdeki günlerde bu transferi netleşmesi bekleniyor. Szalai'ye talip olan Almanya ve İtalya kulüpleri de vardı. Ayrıca Szalai, 80. dakikada Luan Peres'in yerine oyuna dahil oldu.Fenerbahçe'nin 2021 yılı Ocak ayında kadrosuna kattığı Attila Szalai, Fenerbahçe'de çıktığı 74 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.