Attila Szalai için kesenin ağzını açtılar

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başaran Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor.
Savunmada Kim Min Jae'in Napoli'ye transferi sonrası Attila Szalai'de flaş bir gelişme yaşandı. Avrupa'dan birçok talibi bulunan Attila Szalai, bu sezon ilk kez Austria Wien maçında yedek kalması, kafalarda soru işareti yarattı. Fenerbahçe, 15 milyon euro bonservis bedelinin altında futbolcuyu vermeyi düşünmüyordu.
Son olarak Rusya'nın Zenit Kulübü bu bonservis bedeline çıkabileceğini belirtti. Zenit'in 17+2 milyon euro verdiği ve bu transferin bittiği iddia edildi. Önümüzdeki günlerde bu transferi netleşmesi bekleniyor. Szalai'ye talip olan Almanya ve İtalya kulüpleri de vardı. Ayrıca Szalai, 80. dakikada Luan Peres'in yerine oyuna dahil oldu.
Fenerbahçe'nin 2021 yılı Ocak ayında kadrosuna kattığı Attila Szalai, Fenerbahçe'de çıktığı 74 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Savunmada Kim Min Jae'in Napoli'ye transferi sonrası Attila Szalai'de flaş bir gelişme yaşandı. Avrupa'dan birçok talibi bulunan Attila Szalai, bu sezon ilk kez Austria Wien maçında yedek kalması, kafalarda soru işareti yarattı. Fenerbahçe, 15 milyon euro bonservis bedelinin altında futbolcuyu vermeyi düşünmüyordu.
Son olarak Rusya'nın Zenit Kulübü bu bonservis bedeline çıkabileceğini belirtti. Zenit'in 17+2 milyon euro verdiği ve bu transferin bittiği iddia edildi. Önümüzdeki günlerde bu transferi netleşmesi bekleniyor. Szalai'ye talip olan Almanya ve İtalya kulüpleri de vardı. Ayrıca Szalai, 80. dakikada Luan Peres'in yerine oyuna dahil oldu.
Fenerbahçe'nin 2021 yılı Ocak ayında kadrosuna kattığı Attila Szalai, Fenerbahçe'de çıktığı 74 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.