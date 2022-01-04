Attila Szalai için çılgın teklif!

Fenerbahçe'de sergilediği başarılı performansla Avrupa devlerini peşine takan Attila Szalai için bir iddia da İspanya'dan geldi. İspanyol basını, Atletico Madrid'in Macar stoperle yakından ilgilendiğini yazarken, transfer bedelinin 23 milyon euro olacağını öne sürdü.

Abone Ol
Attila Szalai için çılgın teklif!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ocak 2022 12:38
1
Attila Árpád Szalai
Attila Árpád Szalai
Fenerbahçe
İspanyol basını, David García için Osasuna'dan olumsuz cevap alan Atletico Madrid'in gözünü ikinci seçeneği olan Attila Szalai'ye çevirdiğini duyurdu....

ElgolDigital'de yer alan haberde, Szalai'nin son aylarda piyasa değerinin patlama yaptığı vurgulanırken; Chelsea, Napoli ve Tottenham gibi büyük takımların durumunu sorduğu ifade edildi.

Bu transfer operasyonun bedelinin 23 milyon euro olarak tahmin edildiğini belirten site, savunmada açığı olan Atletico Madrid'in Szalai için bu büyük miktarı teklif etmeye istekli olabileceğini kaydetti. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.