Attila Szalai: "Hayal kırıklığı içerisindeyiz"

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Attila Szalai, Beşiktaş derbisi sonrası konuştu.

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Attila Szalai: 'Hayal kırıklığı içerisindeyiz'
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19 Aralık 2021 21:37
Fenerbahçe, ligin 17. haftasında kendi sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalırken maçın ardından Attila Szalai açıklamada bulundu.

Szalai, "Maalesef bugünü 1 puanla kapatıyoruz. Hepimiz hayal kırıklığı içerisindeyiz. Hedefimiz 3 puandı. Saha içinde bunun için her şeyi yaptık. İleriye bakmak durumundayız. İstediğimiz sonuçları almak için daha sıkı çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

İyi bir takıma sahip olduklarını belirten Macar futbolcu, "Biz iyi bir takımız. İyi oyunculara sahibiz. Mentalitemiz daima savaşmak üzerine. Her zaman en iyisini sergilemeye gayret gösteriyor. Beraber gelişerek kendimizi gösterebiliriz. İstediğimiz sonuçlar için savaşacağız." dedi.


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