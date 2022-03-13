Attila Szalai: 'Harika bir iş çıkardık'

Fenerbahçe'nin savunma oyuncularından Attila Szalai, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Galibiyetle ilgili konuşan Attila Szalai "Maça iyi başladık. İyi oynadık. İkinci yarıya da iyi başladık, 2. golü bulduk. Rakibimiz 2 atakta 2 gol buldu ve bizim için işler biraz zorlaştı. Tüm takım olarak iyi reaksiyon gösterdik. Harika bir iş çıkardık. Çok mutluyuz." dedi.



Attila Szalai "Bizim hedefimiz, ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek. Maç maç bakmak ve çok çalışarak yolumuza devam etmek istiyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.





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