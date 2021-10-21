Attila Szalai: "Hak ettiğimizi alamadık"

Fenerbahçe'de Attila Szalai, Antwerp ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com
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Attila Szalai: 'Hak ettiğimizi alamadık'
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21 Ekim 2021 22:42
Fenerbahçe'de Attila Szalai, Antwerp ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Hak ettikleri 3 puanı alamadıklarını söyleyen Szalai, "Bugünkü sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz, 3 puan almak isterdik. Hak ettiğimizi alamadık bugün. Topla tam istediklerimizi yapamasak da iyi bir maç çıkardık. Herkes savaştı, iyi bir takım ruhu sergiledik ama futbol böyle. Önümüzdeki maça bakmamız gerekiyor." dedi.

Son 2 maçta 5 gol yedikleri hatırlatılan Macar oyuncu, "Bazen zor takımlara karşı zor maçlar oynuyoruz, son 2 maçta hatalar yaptık." ifadelerini kullandı.


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